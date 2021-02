per Mail teilen

Am Donnerstag, 13. Februar, ist Weltradiotag. Einen ganzen Tag lang schauen wir hier in unserem Live-Blog hinter die Kulissen von SWR1. Sehen Sie das, was Sie sonst im Radio (fast) nicht hören.

++ Radiotag, 19:45 Uhr ++

Torsten Helber bereitet sich schon vor für "SWR1 - Der Abend". Natürlich geht der SWR1 Radiotag bei ihm weiter - mit vielen emotionalen Musik-Momenten aus der Radiogeschichte...

SWR1 - Stephanie Schweigert

... und wir sagen zwischendurch mal ein dickes Dankeschön an Sie! Für die vielen Fragen und Anregungen, die Sie uns geschickt haben, die positiven wie auch kritischen Kommentare, die Anrufe und Mails.

++ Radiotag, 19:30 Uhr ++

»Geniales Interview! Ich lach mich schon wieder kaputt an den beiden! Schade, dass sie schon in Rente sind! Kannst Du die nicht zur Rückkehr bewegen?« SWR1 Hörer Jürgen Finkbeiner aus Isny

Scheint offenbar sehr gut zu laufen, unser 2-stündiger Studio-Besuch von Matthias Holtmann und Friedemann Leinert bei Stefanie Anhalt. Für alle, die's nicht hören können/konnten im Live-Stream: Wir werden die Sendung auf jeden Fall am Freitag zum Nachhören auf die SWR1-Webseite stellen...

++ Radiotag, 17.50 Uhr ++

Sie sind da - zwei Radiolegenden: Matthias Holtmann und Friedemann Leinert. Ab 18:00 Uhr zu Gast bei Stefanie Anhalt. Also: Radio oder Live-Stream anschalten:

++ Radiotag, 17.15 ++

»Es ist schön, wenn man dem Menschen, den man sonst nur im Radio hört, ein Gesicht zuordnen kann - man hat immer ein bestimmtes Bild im Kopf und ist dann positiv überrascht.«



Wir sagen: auch für uns ist es schön, unseren Hörern ein Gesicht zuordnen zu können! Wir haben uns über den Besuch der Hörer-Gruppe sehr gefreut, über ihr Interesse an unserer Arbeit, über ihre spannenden Fragen, über ihr Feedback. Und jetzt: bitte noch ein Erinnerungsbild!

Und weil's schön ist, sich nicht nur mit einem Bild, sondern auch mit einem kleinen Film an diesen Tag mit unseren Hörer*innen zu erinnern, gibt es hier die schönsten Momente dieses Tages auch als Video:

++ Radiotag, 17.00 Uhr ++

Was möchte SWR1 sein? Was ist uns wichtig? Programmchefin Carola Oldenkott gibt unseren Besuchern einen detaillierten Einblick in die Philosophie von SWR1. Wichtig ist ihr aber ganz besonders, Feedback unserer Gäste vom SWR1 Radiotag und zum SWR1-Programm zu bekommen. Neben viel Lob für die Möglichkeit, hinter die Kulissen von SWR1 zu schauen, gab es auch viele Anregungen, die wir in unsere Überlegungen und Diskussionen mit einfließen lassen werden.

... und nebenbei gibt's Kaffee und Kuchen - wir wollen unsere Gäste ja nicht nur mit Informationen versorgen...

++ Radiotag, 16.45 Uhr ++

Zeit für unsere Gäste, ein Fazit zu ziehen über ihren "Radiotag", ihren Blick hinter die Kulissen von SWR1:

»Mir wurde klar, wie flexibel die Moderatoren sein müssen, wie schnell sie reagieren müssen. Die Perfektion hat mich fasziniert - und welches Leben hier im Funkhaus herrscht: sehr lebendig, sympatisch und ganz nah am Hörer.«

++ Radiotag, 16:30 Uhr ++

Hinter den Kulissen hat SWR1 Redakteur Friedhelm Rong auch am Podcast für das "SWR1 Thema Heute" gearbeitet und ihn gerade online gestellt: Eine Zusammenfassung all der Interviews, Beiträge und Hörerfragen, die heute schon bei SWR1 über Sender gingen. Der Podcast ist nicht nur Online zu hören im "SWR1 Thema Heute", sondern auch abrufbar als SWR1-Podcast-Abonnement, in der ARD Audiothek, bei Spotify und bei iTunes. Damit haben SIE das wichtigste Thema das Tages jederzeit aktuell zum Nachhören parat, wo immer Sie gerade sind.

++ Radiotag, 16.05 Uhr ++

Moderationswechsel. Jochen Stöckle verabschiedet sich. Ab jetzt steht Steffi Anhalt im Studio und begleitet uns in Richtung Feierabend.

++ Radiotag, 15:30 Uhr ++

Ulrike Berner, die Redaktionsleiterin unserer Nachrichten, erklärt den interessierten Besuchern, wie die Nachrichten für Hörfunk, Fernsehen und Internet aufbereitet werden.

Wer es noch nicht mitbekommen hat. DAS Highlight ab 18 Uhr: Friedemann Leinert und Matthias Holtmann sind live im SWR1 Studio zu Gast.

++ Radiotag, 15.28 Uhr ++

"Trailer", "Jingle", "Verpackung" - all das entsteht im SWR1 Designstudio: die akustischen Elemente, die eine Sendung, eine(n) Moderator*in, eine Serie ankündigen. Die den Hörer*innen akustisch zwischen der Musik zeigen "ja, ich habe SWR1 eingeschaltet". Unsere Gäste Doris Heuss und Uwe Herden konnten sich unter Anleitung von Steffen Tröger auch einmal selbst am Mikrofon ausprobieren - er arbeitet im Winter schon an den sogenannten "Design-Elementen" für den Sommer.

++ Radiotag, 14.45 Uhr ++

Was macht SWR1 aus? Welche Songs laufen im Programm? Musikchef Bastian Schneeberger gibt spannende Hintergrund-Informationen: wie erreicht man ein, Zitat, "erwachseneres Klangbild", wieso laufen Abends immer öfter Musik-Spezialsendungen wie aktuell über Rio Reiser und Peter Gabriel, wie kann man solche Sendungen auch online nachhören? Und, ganz klassische Frage: wie wird man Musikredakteur?

++ Radiotag, 13.51 Uhr ++

"Gar nicht so einfach", meint SWR1 Hörerin Alexandra Thomas, als sie sich im Studio II im SWR1 Sendezentrum als Verkehrsredakteurin ausprobieren durfte. Sie stand - so wie die Moderator*innen auch - am Moderationstisch, vor sich Mischpult und Mikrofon, und schräg rechts vor sich den Monitor mit den Verkehrsmeldungen...

++ Radiotag, 13.16 Uhr ++

Mega-Stimmung im und vor dem Studio: als um 13:13 "Narcotic" von Liquido läuft, gibt's weder für Moderator Jochen Stöckle im Studio noch für Verkehrsredakteur Corvin Tondera-Klein im Verkehrszentrum ausserhalb des Studios kein Halten mehr...

++ Radiotag, 12.39 Uhr ++

In SWR1 Aktuell im 12 war Landessenderdirektorin Stefanie Schneider zu Gast. Sie hat unter anderem über ihren emotionalsten Radiomoment gesprochen. Das Gespräch gibt es ab dem späten Nachmittag im SWR1 Thema heute Podcast zum Nachhören.

++ Radiotag, 12.19 Uhr ++

Mehr Farbe in der SWR1 Redaktion. Klar, die Farbe gelb ist bei SWR1 ganz hoch im Kurs. Manchmal aber dürfen es auch mehr Farben sein. So wie hier am Arbeitsplatz von SWR1 Moderatorin Jenny Pollok.

++ Radiotag, 12.08 Uhr ++

Vor einigen Minuten ist Steffi Anhalt in der Redaktion angekommen. Jetzt geht es an die Vorbereitung der Sendung ab 16 Uhr. SWR1 - Der Tag.

Ab 18 Uhr lohnt sich einschalten und Livestream schauen besonders: Dann sind die Radiolegenden Matthias Holtmann und Friedemann Leinert zu Gast.

++ Radiotag, 11.09 Uhr ++

Wie lief die Sendung? Was ist für morgen geplant? In den Konferenzen geht es häufig auch sehr lustig zu.

++ Radiotag, 10.44 Uhr ++

Im Moment läuft die Sendung aus dem SWR1 Leute-Studio. Schauen wir mal ganz kurz in das (fast) leere SWR1 Sendestudio. So schaut der Platz unserer Moderatoren aus.

++ Radiotag, 10.32 Uhr ++

Übrigens: Vor dem Leute-Studio "hängen" unsere SWR1 Moderatoren...;)

++ Radiotag, 10.04 Uhr ++

Politiker, Schauspieler, Psychologen, Autoren sind von Montag bis Freitag zu Gast in SWR1 Leute bei Nicole Köster und Wolfgang Heim. Heute am Radiotag werden von 10 bis 12 Uhr aber die Radiomacher mit Fragen gelöchert: Peter Heilbrunner (Chef für multimediale Aktualität), Carola Oldenkott (Leitung SWR1 und SWR4), SWR1 Musikchef Bastian Schneeberger und SWR1 Leute-Moderator Wolfgang Heim (zu Gast in seiner eigenen Sendung). Für alle die das verpassen - das SWR1 Leute-Video zum Anschauen und Anhören gibt´s wie immer später auf swr1.de.

++ Radiotag, 9.59 Uhr ++

Ab in die erste große Redaktionskonferenz des Tages: Zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr werden die Themen des Tages besprochen. Was war und wird wichtig? Sprechen wir im Radio heute nochmal über den Corona-Virus? Wie wird sich das CDU-Chef-Kandidaten-Karussell weiter drehen? Und was machen wir morgen zum Valentinstag?

++ Radiotag, 9.31 Uhr ++

»Wann läuft eigentlich was im Radio? Woher weiß man, wann der Sänger anfängt zu singen? Woher weiß der Moderator, wie lange das Lied noch geht oder wie lange ein Radiobeitrag ist? Steht alles hier in diesem System!« SWR1 Redakteurin Birgit Wächter schaut mit den Hörern über den Sendelaufplan

++ Radiotag, 9.10 Uhr ++

Da sind sie....Herzlich Willkommen an zwölf SWR1 HörerInnen, die heute einen Backstage-Einblick bekommen

++ Radiotag, 9.00 Uhr ++

Kathrin Guwer weiß alles über SWR1. Oder sie weiß zumindest, wer was weiß. Sie beantwortet das ganze Jahr über Ihre Fragen - auch heute noch bis 12 Uhr.

++ Radiotag, 8.40 Uhr ++

Jeden Tag kriegen wir unzählige Mails und Anrufe und Facebook-Kommentare von tollen SWR1 HörerInnen.

»Egal wieviel Medien es gibt und noch erfunden werden.

Der Radio bleibt dass aktuellste Medium auf der Welt. Ohne SWR1 würde mir was fehlen.« Thomas aus Löwenstein schreibt zum Beispiel:

++ Radiotag 8.31 Uhr ++

SWR1 Hörer Thomas hat uns das Bild geschickt: "Wir sitzen in der Lobby und warten auf Einlass. Bis dahin verfolgen wir den Livestream." SWR1 freut sich auf Euch!

++ Radiotag, 8.19 Uhr ++

Ohne Tanzen und Singen geht´s für Petra Klein während einer Morgensendung gar nicht: Bei "Small steps" von Tom Gregory ist sie im Glück

++ Radiotag, 8.01 Uhr ++

Unser Techniker Frank sorgt dafür, dass Sie uns heute den ganzen Tag nicht nur hören, sondern auch sehen im SWR1 Live Stream auf swr1.de.

++ Radiotag, 7.42 Uhr ++

"Lassen wir den Kerl mal arbeiten", denken sich hier wahrscheinlich Petra Klein, Annett Lorisz, Stefanie Meinecke und Tabitha Guischard. Annett ist heute Musikredakteurin und beantwortet gleich Ihre Hörerfragen am Telefon.

»Es ist ungewohnt, aber so schöööön, wenn morgens schon so viele Menschen da sind!« SWR1 Moderatorin Petra Klein

++ Radiotag, 7.36 Uhr ++

Gleich geht´s los für SWR1 Verkehrsredakteurin Ines Hennings: Staus, stockender Verkehr, ungesicherte Unfallstellen und hier und da glatte Straßen im SWR1 Verkehrsservice.

++ Radiotag, 7.12 Uhr ++

Wir beantworten heute alle Fragen der SWR1 HörerInnen: per Mail, per WhatsApp oder auch am Telefon unter der 0711 26 27 28. Auch SWR1 Chefin Regina Beck versucht jede Frage zu beantworten.

++ Radiotag, 6.10 Uhr ++

Die Brezeln warten schon auf die SWR1 Hörer. In unserem Konferenzraum werden sie heute verpflegt, nehmen an den SWR1 Sitzungen teil und dürfen alles fragen, was sie interessiert.

++ Radiotag, 5.58 Uhr ++

Kurzer Blick ins Studio zu Petra...

++ Radiotag, 5.28 Uhr ++

Techniker, Redakteure, Moderatorin: Damit die Sendung rund läuft, gibt es ein ganzes Früh-Team, das die Sendung gestaltet.

++ Radiotag, 4.43 Uhr ++

Gleich geht es los. Doch vorher checkt SWR1 Moderatorin Petra Klein erst nochmal, was über Nacht alles passiert ist.

++ Radiotag, 4.32 Uhr ++

Guten Morgen, Baden-Württemberg! SWR1-Moderatorin Petra Klein und das Frühteam sind im Sender. Um 5 Uhr beginnt unsere Morgensendung.

++ Mittwoch, 18.29 Uhr ++

Morgen kommen dann an unserer Fotowand in der Redaktion ganz bestimmt einige Bilder dazu.

++ Mittwoch, 16.04 Uhr ++

Wer macht wann was? Das Online-Team bespricht die wichtigsten Themen für den Donnerstag.