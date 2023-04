per Mail teilen

Von einem bis zu 60 kg: Hunde gibt es in allen Größen, Farben und Formen. Aber Größenunterschiede können zum echten Problem werden.

Die Tierärztin, Autorin und Dozentin Sophie Strodtbeck hat mich in einer Seminarpause in ihr Wohnmobil eingeladen, um über die Größenunterschiede bei Hunden zu sprechen.

Vorurteile über kleine Hunde

Im Wohnmobil sitzen drei Chihuahuas und ein Yorkshire-Terrier Mischling und mir fallen schlagartig alle Kleine-Hunde-Vorurteile ein: Die sind nicht erzogen, die leben nur in Handtaschen, die dürfen nicht Hund sein und können es eigentlich auch gar nicht mehr, eben weil sie so klein. Und Sophie hat natürlich all diese Vorurteile schon gehört und viele Antworten darauf. Außerdem erklärt sie, warum es gerade für kleine Hunde überlebensnotwendig ist, gut erzogen zu sein, damit sie nicht zur Beute von der großen Hunde werden.