Wer hat Wikipedia erfunden und was war der Grund?

Die gegebene Antwort ist

Jimmy Wales und Larry Sanger, die Gründer von Wikipedia. Wikimedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wales_sanger.jpg)

Wikipedia ging am 15. Januar 2001 online. Der Unternehmer Jimmy Wales (links) und der Philosoph Larry Sanger (rechts) hatten die Plattform eigentlich als Vorstufe der Online-Enzyklopädie "Nupedia" gedacht, bei der nur Experten Artikel erstellen und prüfen konnten. Nach nur zwei Jahren wurde Nupedia 2003 wieder eingestampft – mit lediglich 25 Artikeln. Die für alle offene Wikipedia dagegen umfasst heute mehr als sechs Millionen Artikel in der englischsprachigen und 2,5 Millionen in der deutschsprachigen Ausgabe.