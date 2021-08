Der kleine Nacktmull hat nur eine sehr feine Behaarung - mit Ausnahme von einigen Sinneshaaren, die kaum wahrnehmbar sind. Deshalb erscheint er uns nackt. Die geringe Behaarung dient als Anpassung an seinen Lebensraum, denn die Tiere leben in Kolonien von bis zu 300 Tieren in unterirdischen Höhlensystemen in den Halbwüsten Ostafrikas. Parasiten können sich wegen der geringen Behaarung schlechter einnisten und verbreiten. In den Höhlen kommt es vor, dass sich die Tiere durch sehr enge Gänge drücken müssen. Ihre faltige Haut schützt dabei die inneren Organe.