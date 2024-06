per Mail teilen

Ihr habt Freunde auf dem Festnetz angerufen, um ihnen zu sagen, dass ihr eine E-Mail geschrieben habt. Absurd? Nein. Das waren die 90er! So aufregend wie das Golden Goal, Michael Jacksons Moonwalk auf dem Hockenheimring und das Fast-Konzert von Nirvana in Böblingen. Wamdue Project, New Radicals und Guano Apes - endlich hört ihr eure (fast vergessenen) Ohrwürmer aus den 90ern wieder.