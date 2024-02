Was hilft gegen einen Kater?

Vielerorts wird Fastnacht gefeiert und der Alkohol fließt. Am Morgen danach bereuen es dann aber viele wieder. Aber es gibt Hilfe: Vor allem in Drogerien werden immer mehr Mittel gegen Kater angeboten. Aber was ist da überhaupt drin und bringt es auch was?

Sie haben schicke Namen: Katerfly, Gletschermilch oder Afterparty-Sticks. Das sind alles Nahrungsergänzungsmittel, die man in der Drogerie oder in der Apotheke kaufen kann, und die uns den Tag nach der Faschingsparty leichter machen sollen. Sie enthalten Mineralstoffe wie Kalium, Natrium, Magnesium oder Zink. Zusätzlich Vitamin C, B-Vitamine und Elektrolyte. Dazu gibt es auch noch exotischere Bestandteile wie Ingwer oder Gingko. Das Mittel gibt es dann als Brausetablette oder lösliches Pulver - auf jeden Fall zum Trinken, denn Wasser ist auch etwas, das der Körper bei einem Kater unbedingt braucht. Als Tablette oder lösliches Pulver gibt es die Mittel zu kaufen. Allerdings sind sie teuer: 1€ bis 1,70€ pro Beutel oder Tablette. IMAGO Science Photo Library Der Körper verliert beim Trinken von Alkohol jede Menge Nährstoffe und man dehydriert ein bisschen, weil die Urinausscheidung angeregt wird. Das ist der Grund, wieso man sich am nächsten Morgen mit Kopfschmerzen und Übelkeit so schlecht fühlt. Der Körper braucht schnellstmöglich wieder Nährstoffe und Flüssigkeit - deshalb sind solche Konzentrate nicht unbedingt falsch. Es geht auch ohne teure Tabletten Die Anti-Kater-Mittel kosten pro Beutel oder Tablette zwischen 1€ und 1,70€. Das geht aber natürlich auch billiger - gegen den Kater hilft nämlich auch einfach viel trinken und salzige Lebensmittel wie Käse, eine Brezel oder Cracker. Vitamine in Form von Obst oder auch Gemüse sind hilfreich, das Gemüse zum Beispiel zu einer Suppe verarbeiten. Aber was immer gegen einen Kater hilft: Das nächste Mal einfach ein bisschen weniger Alkohol trinken...