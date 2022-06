Hunde-Mythen und die Wahrheiten dahinter

Seit mehr als 14 Tausend Jahren leben Menschen und Hunde eng bei einander.

Hunde sind extrem anpassungsfähig und lernwillig

Die meisten Hunde haben einen ausgeprägten "will to please", d.h. sie wollen es uns recht machen. Auch wenn sie in den letzten Jahrtausenden als unsere Begleiter einiges mitmachen mussten. Es gab Zeiten, in denen männlichen Hundebesitzern ernsthaft empfohlen wurde, über den Urin ihres Hundes zu pinkeln, um klar zu machen, wer der Herr im Haus ist.

Dominanz zeigen ist heute überholt

Auch wer zuerst durch die Tür geht, schien ein ganz wichtiges erzieherisches Ziel. Doch diese Zeiten sind vorbei. Das Thema Dominanz von Hunden ist weitestgehend vom Tisch. Dennoch halten sich ganz viele Mythen im Umgang mit Hunden sehr zäh - zusammen mit unseren Expert:innen räumen wir damit auf.