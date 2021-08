In Bolivien gibt es den Teufelstanz, die Diablada. Dort werden bunte Kostüme getragen, die den ganzen Körper verdecken. Vor allem in der Stadt Oruro, die auf etwa 3700 Metern über dem Meeresspiegel in den bolivianischen Anden, rund 230 Kilometer südöstlich der Hauptstadt La Paz liegt, ist der Karneval sehr bekannt und wurde im Jahr 2001 durch die UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

