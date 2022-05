per Mail teilen

So erzeugt der Gehweg der Zukunft Strom

Wie wär's mal, beim Joggen nicht nur Energie zu verbrennen, sondern gleich noch Energie zu erzeugen? Der Gehweg, der Strom erzeugen kann, wird schon getestet!

Coldplay als Vorreiter kinetischer Bodenplatten zur Energiegewinnung

Dass dieses Modell keine reine Zukunftsmusik mehr ist, zeigt auch die britische Band Coldplay auf ihrer aktuellen "Music of the Spheres"-Tour. Während der Auftritte steht das Publikum auf speziellen Bodenplatten, die Tanzbewegungen in Energie für die Licht- und Tontechnik umwandeln.

Energie à la Kuckucksuhr

Wie die Hauswand zum Windkraftwerk wird

Eine Hauswand, die Strom erzeugen kann: Nicht weil sie vollgeknallt ist mit Solarmodulen, sondern die Wand selbst ist ein eigenes Windkraftwerk. Gedacht für Städte, in denen keine meterlangen Wind-Turbinenräder kreisen können. Bislang noch ein Prototyp, aber es gibt bereits Gespräche mit Herstellern.