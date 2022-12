Buchtipp: Biografie "Surrender" von Bono

670 Seiten voll gepackt mit Anekdoten, Begegnungen und Songs – das ist die neue Autobiografie von Bono: „Surrender – 40 Songs, one Story“ – so heißt das Meisterwerk des U2 Sängers. 7 Jahre soll er daran gearbeitet haben jetzt gibt es neue spannende Einblicke in das Leben von Bono, aber auch ergänzende Hintergründe zu seinen Songs, zu seinen Welthits. SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius von der Form her ist es schon eher eine ungewöhnliche Autobiografie…

Iris (Hold Me Close) - M0375186.001

Songs for Someone - M0402877.001

Sunday Bloody Sunday - M0102186.001

One - M0679451.003

With or Without you -M0483191.001