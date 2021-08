Sie war über Jahre DIE Familienshow am Samstagabend: "Wetten dass...?". Hier sehen wir die Moderatoren Thomas Gottschalk (l), Wolfgang Lippert und Frank Elstner (r) während der 100. "Wetten, daß...?"-Sendung, die am 30.03.1996 Düsseldorfer Philipshalle ausgestrahlt wurde. Elstner erfand 1981 die Unterhaltungsshow. 1987 gab er die Moderation an Thomas Gottschalk ab. Lippert moderierte von September 1992 an gut ein Jahr lang die Sendung. Markus Lanz moderierte die Sendung von 2012 bis zu ihrem Ende 2014.