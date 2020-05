Ein langes Wochenende steht vor der Tür - da kann man sich in der ARD-Mediathek doch mal tolle Filme, Serien, Konzert oder Dokus ansehen. Wir haben Tipps für Sie.

Sternekoch mit Botschaft

Kochen geht immer – gerade in Tagen wie diesen. Und wenn man keine Lust drauf hat: Was gibt´s Schöneres als Leuten dabei zuzusehen, die das RICHTIG gut können? Manche Star-Köche haben buchstäblich eine unglaubliche Karriere gemacht. So wie Serkan Güzelçoban. In seinem Restaurant "handicap" in Künzelsau beschäftigt der Sternekoch in Küche und Service Menschen mit Handicap und Flüchtlinge. Der Grund: sein eigenes Leben verlief nicht geradlinig, bis er seinen Traumberuf ausüben konnte. "Vom Außenseiter zum Sternekoch" heißt die spannende Doku.

Von duften(den) Staubsaugern

Manche Berufe sterben einfach nicht aus. Der des Staubsaugervertreters zum Beispiel! Wieso gibt´s die eigentlich immer noch?!?! Das wollte NDR-Reporter Tobias wissen. 7 Tage begleitet er die Brüder Roman und Manuel Nawrot. Aufgewachsen sind die beiden in Bad Saulgau, jetzt haben sie ihren Firmensitz in Wolfertschwenden. "7 Tage unter Staubsaugervertretern" - versprochen: Sie kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Sie küssten und sie schlugen sich

Staunen kann man auch nur beim berühmtesten Hollywood-Paar aller Zeiten. Die beiden sorgen mit ihren Ehe-Kapriolen für Schlagzeilen weltweit.

Gemeint sind natürlich Richard Burton und Elisabeth Taylor. On/off-Beziehung im ganz großen Stil: Beim Zuschauen wird es wunderbar nostalgisch. Und das ist nur eine der vielen Episoden aus der ARD-Dokureihe "Iconic Couples – Legendäre Paare".

Lachen hilft (fast) immer

Comedy läuft gerade richtig gut in der ARD-Mediathek. Kein Wunder: Lachen hilft. Und auch kein Wunder, wenn sich der ein oder andere Comedian vollkommen zurecht frustriert zeigt.

Torsten Sträter zum Beispiel: Der würde seine TV-Show „Sträter“ lieber vor Publikum aufzeichnen. Gäste hat er trotzdem - live oder zugeschaltet. Und er outet sich als Held der Arbeiterklasse:

"Das älteste Gewebe der Welt? Die Personaldecke."

Der berühmteste Pullunder auf einer Comedy-Bühne

Messerscharf daneben – jedenfalls vom Satzbau – ist immer wieder Olaf Schubert. Der beglückt seine Fans mit dem üblichen Nonsens in „Olafs Klub“ – Club selbstverständlich mit „K“.

Konzerte zum Hören, Gucken, Genießen

Keine Lust auf Comedy? Dann nix wie ab ins Konzert. Sarah Connor hebt die Stimmung mit einem tollen Live-Auftritt in Hamburg.

SWR1 Leute in der ARD Mediathek

Natürlich nicht zu vergessen: In SWR1 Leute bei Nicole Köster und Wolfgang Heim ist alle Welt zu Gast. Jetzt gibt es die Videos der Sendungen nicht nur bei uns auf swr1.de, sondern auch in der ARD Mediathek:

