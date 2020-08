Wolfgang Niedecken wehrt sich gegen Corona-Leugner

»Das Wording Ihres Posts zeigt meines Erachtens ein stark antidemokratisches, linksfaschistisches Weltbild, das in meinen Augen genauso gefährlich ist, wie der Rechtsfaschismus, den Sie zu Recht anprangern.

Mir fällt bei dem Wording sofort Ihr Lied „Es riecht nach Kristallnacht“ ein, in dem Sie kritisieren, dass alles, was anders ist, bekämpft wird.

Leider tun Sie genau das mit Ihrem Post, der mehr als erschreckend ist und einem A-Promi, der Einfluss auf Menschen hat, nicht geziemt und meiner Meinung nach menschenverachtend ist.«