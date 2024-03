Eine großartige Spezial-Sendung über den Merseybeat, den Sound of Liverpool.

Der hat sich in den 50er, 60er Jahren in Musik Klubs wie dem Cavern entwickelt, Gerry & The Pacemakers (You’ll never walk alone, Hymne des FC Liverpool bis heute), The Beatles, Rory Storm & The Hurricanes waren wichtige Bands, die diesen Sound geprägt haben.

Wir sprechen mit einer Zeitzeugin, die damals beim FC Liverpool gearbeitet hat (für FCL Trainer-Legende Bill Shankly, an den eine Statue vor dem Stadion erinnert). Sie erzählt von ihrer Kindheit und Jugend in Liverpool, eine kinderreiche Familie in einem kleinen Reihenhaus, wenig Geld, aber sie haben das Beste aus der Situation gemacht. Ihre Mittagspause hat sie bevorzugt tanzend im Cavern Club verbracht - damals noch ein Jazzlcub, der versuchte mit Rock n Roll zum Lunch junge Leute anzuziehen. Dort traten die Beatles auf, noch bevor sie nach Hamburg kamen. Wir spielen einige Songs, die bisher noch nie bei SWR1 liefen.