Das wird große Klasse, wir feiern was uns so einfällt. Einen 70. Geburtstag. Ein knackiger Jubilar, der sich so jung anhört wie immer: Bill Haley’s »Rock around the clock«. Wir feiern den Frühling mit der Kirschenblütenzeit. Wir lassen es blühen und zwitschern »Chirpy chirpy cheep cheep«. Wir lassen die Sonne rein »Let the sunshine in« und wir baden ein bisschen in Fernweh »La Paloma«.