In keinem anderen Jahrzehnten haben so viele Sänger und Sängerinnen ihre Bands verlassen wie in den 80zigern: George Michael, Rio Reiser, Stevie Nicks, Phil Collins, Don Henley und viele, viele mehr machten danach als Solokünstlern große Karrieren. Wir erzählen die Geschichten von Rausschmissen, Trennungen, Ungewissheit und Neuanfängen in der Musik.