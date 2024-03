Zum 40. Todestag von John Lennon

"Wir waren nur vier Jungs. Ich traf Paul und fragte ihn, ob er in meiner Band mitmachen wollte, dann kam George, dann Ringo. Wir waren einfach eine Band, die dann groß rauskam. Da ist alles." So beschrieb John Lennon den Anfang der erfolgreichsten Band des 20. Jahrhunderts. Den Grundstein ihrer Karriere legten die Beatles in Hamburg. Dort spielten sie Anfang der 60er Jahre Nacht für Nacht und wurden schnell immer besser.