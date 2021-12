Die Nummer-1-Hits des Jahrzehnts

2013: Wake Me Up! - Avicii // 10 Wochen auf der Eins Die von "I need a Dollar"-Sänger Aloe Blacc gesungene Sommerhymne vom Debut-Album "True" des schwedischen DJs Avicii schaffte, was in Deutschland zuvor keiner anderen Single gelungen ist: für über eine Million verkaufte Exemplare wurde das Lied mit einer Diamantenen Schallplatte ausgezeichnet. Auch international schlug der Song hohe Wellen. So konnte er sich in Ländern wie Österreich, der Schweiz oder Großbritannien auf der Spitzenposition positionieren und wurde weltweit mit 76 Platin- und einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet.

