Die Nummer-1-Hits des Jahrzehnts

2001: Daylight in Your Eyes - No Angels Insgesamt sechs Wochen auf Platz 1 schafft es der Song "Daylight in Your Eyes" von der Popgruppe No Angels im Jahr 2001. Das Lied wurde von den beiden US-amerikanischen Musikern Tony Bruno und Tommy Byrne geschrieben und wurde im Rahmen der Castingshow Popstars veröffentlicht. Mit über einer Millionen verkauften Exemplare ist es die heute erfolgreichste Single der fünfköpfigen Girlgroup.

dpa Bildfunk Picture Alliance