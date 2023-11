Peter Maffay

Wenn ich 55 Bühnenjahre mit einem Satz beschreiben soll, dann lautet er 'We love Rock 'n' Roll'. Die Menschen vor der Bühne tun das und wir tun das. Deshalb sind wir uns begegnet und deshalb sind wir so lange zusammengeblieben – wir als Band und wir mit dem Publikum. Aus diesem Grund heißt unsere letzte große Tournee 'We love Rock 'n' Roll', eine Tour, wie es sie so nie mehr geben wird. Wir wollen die 'Sonne in der Nacht' heller erstrahlen lassen als jemals zuvor.