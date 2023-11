33 Jahre Birthday Party! Fools Garden feiern zusammen mit knapp 40 Künstler:innen ihren Geburtstag in Pforzheim.

Große Pläne für Pforzheim: Mit diesem Festival bringt Fools Garden die Stadt zum Beben!

Ihre Songs gingen von Pforzheim hinaus in die Welt, nun kommt der "Lemon Tree" zurück in seine Heimat. Anfang August 2024 veranstaltet die Pop-Band Fools Garden mit dem Kulturhaus Osterfeld ein 3-tägiges Festival mit vielen musikalischen Gästen und einigen Überraschungen zu ihrem Band-Jubiläum.

Datum: Freitag, 2. August 2024 - Sonntag, 4. August 2024 Beginn: 18:30 Uhr

Ort: Gala-Abend im Congresscentrum Pforzheim

Open Air im Kulturhaus Osterfeld Veranstalter: 33 Jahre Fools Garden Tickets Programm: 2. - 4. August 2024



Tickets unter: www.kulturhaus-osterfeld.de

Es treten knapp 40 Künstler:innen und Bands auf, mit denen wir etwas verbinden – eine gemeinsame Geschichte. Wir haben alle angefleht, dass sie kommen sollen.

Persönliche Kontakte zählten, selten ging das den mühsamen Weg übers Management.

Dass die Grammy-ausgezeichnete SWR Big Band und das Südwestdeutsche Kammerorchester am ersten Abend gemeinsam auf der Bühne stehen, freut alle besonders. Andere wie der Söhne-Mannheims-Mitgründer Rolf Stahlhofen spiegeln Freudenthalers Dankbarkeit zurück.

Ob auf den Philippinen, in Brasilien oder in China – egal wo ich unterwegs war, ich habe immer diesen Song [Lemon Tree] gehört. Er ist eine Religion.

Am Freitag, 2. August, ist eine Benefiz-Gala im Congresscentrum Pforzheim geplant, inklusive Tombola für wohltätige Zwecke. Das Geld soll in konkrete Projekte fließen: regional in die Hilfsaktion "Menschen in Not" der "Pforzheimer Zeitung", die auch Medienpartner des Festivals ist, überregional in die "Water is Right"-Stiftung, gegründet von Rolf Stahlhofen. Alle Künstler:innen treten ohne Gage auf und es gibt zahlreiche Sponsoren, damit möglichst viel gespendet werden kann.

Freitag, 2. August 2024 ab 18:30 Uhr

Benefiz-Gala mit Fools Garden, SWR Big Band und Südwestdeutschem Kammerorchester im CongressCentrum Pforzheim CCP. Weiterhin dabei sind: Peter Schilling, Laith Al-Deen, Johnny Logan, Daphne de Luxe, Julia Neigel und Dieter "Maschine" Birr, Pe Werner, Christoph Sonntag, Rolf Stahlhofen, Jay Alexander, Karl Frierson, Harry Klenk und Special Guests.

Samstag, 3. August 2024 ab 17 Uhr im Kulturhaus Osterfeld (Innenhof und Großer Saal)

Fools Garden, Fury in the Slaughterhouse, Gregor Meyle, Die Prinzen, Camouflage, Stoppok, Ingo Pohlmann, Alexander Knappe, Bell Book & Candle, Rolf Stahlhofen, Daniel Wirtz, Andreas Kümmert und Special Guests.

Sonntag, 4. August 2024 ab 16 Uhr im Kulturhaus Osterfeld (Innenhof und Großer Saal)

Fools Garden, Die Höhner, Dieter Thomas Kuhn, Eure Mütter, Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle, Alfons, die Füenf, Orange Blue, Norman Keil, 3 Miles to Essex, Jon Flemming Olsen, Ingo Oschmann, Jean Jacques Kravetz, Nadia Kossinskaja, Ernst Mantel und Special Guests.

Im Malersaal ist an beiden Tagen eine Lounge für Begegnungen geplant.

Tickets bekommt ihr hier.