Pocket Doku-Workshop

Mit Smartphone und Tablett haben Schüler*innen Filmkamera und ein Video-Ton-Studio in der Hosentasche.

Im Pocket Doku Online-Workshop 2021 lernt Ihr, wie man aus einer Idee ein Drehbuch/Konzept für einen Doku-Clip entwickelt und diesen dann mit dem Smartphone dreht, schneidet und vertont.

Im Anschluss könnt Ihr eigenen Filme machen, die wir auf unsere Homepage stellen und im kommenden Jahr im Kino zeigen.

Teilnahmebedingungen

Schickt uns Videoclips mit euren Geschichten. Die Clips können auch von Teams und Klassenverbänden eingereicht werden. Die Beiträge werden hier veröffentlicht und beim Doku Festival 2022 im Kino gezeigt.

Einreichungsfrist bis 30. Juli 2021

Einreichung

Die Clips sollten nicht länger als vier Minuten sein. Sie können uns per Stick, DVD oder als File gesendet werden an:

SWR Doku Festival

Petra Petrossian

Neckarstraße 230

70190 Stuttgart



Es ist auch möglich, den Film mit einem Filehosting-Dienst zu übermitteln an dokulounge@swr.de.

Rechtliche Hinweise

Abstand- und Hygieneregeln beachten

Bei der Erstellung der Clips müssen alle gültigen Abstand- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Gruppen können online zusammenarbeiten und sich Aufgaben aufteilen. Zum Beispiel Drehbuch schreiben, filmen, schneiden, vertonen, etc.

Copyright beachten

Bei der Erstellung der Clips müssen alle Copyrightregeln beachtet werden. Werke, die durch das Urheberrecht geschützt sind (Musik, Bilder, Videomaterial) dürfen nicht in den Wettbewerbsbeiträgen verwendet werden.



Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten

Einreichungen können nur angenommen werden, wenn eine Einwilligung zur Teilnahme und zur Veröffentlichung des Clips beigefügt ist, unterschrieben von den Erziehungsberechtigten. Das Dokument kann hier heruntergeladen und muss zusammen mit dem Film eingereicht werden.

Materialien und Tipps

Wichtige Tipps und Tricks zum Erstellen Eures Films hat das Werkstatthaus hier zum Herunterladen (PDF) und in diesen beiden Clips zusammengestellt.