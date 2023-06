Live im SWR: Deutsche Rad-Meisterschaften

Der SWR überträgt die Deutschen Rad-Meisterschaften im Schwarzwald. Am Samstag, 24.6., das Frauenrennen (16:15-18 Uhr) und am Sonntag, 25.6., das Straßenrennen der Männer (15:15-16:45 Uhr).

Rennen der Frauen am Samstag, 24.6., 16.15-18 Uhr

Einmal hautnah Radsport-Stars wie Liane Lippert, Ricarda Bauernfeind oder Franziska Brauße zu erleben, das bieten die Deutsche Rad-Meisterschaften auf der Straße am kommenden Wochenende im Schwarzwald. 135 Kilometer und mehr als 1.800 Höhenmeter müssen die Fahrerinnen bewältigen. Der Start erfolgt vor der Kulisse des Donaueschinger Rathauses. Danach geht es auf einen selektiven Rundkurs von etwas mehr als 26 Kilometern - mit anspruchsvollen Anstiegen, aber auch mit Chancen für die Sprinterinnen. Nach der ersten Zieldurchfahrt in Bad Dürrheim geht es für die knapp 150 Fahrerinnen noch auf vier weitere Runden, bis nach knapp vier Stunden dann die Deutsche Meisterin in der Bäderstadt in Schwarzwald feststeht.

Moderation: Lea Wagner

Expertin: Claudia Lichtenberg, Deutsche Meisterin Straße 2006, Gewinnerin Giro d`Italia-2009

Rennen der Männer am Sonntag, 25.6., 15.15-16.45 Uhr

Nach 2001 sind Donaueschingen und Bad Dürrheim wieder Schauplatz der Deutschen Meisterschaften auf der Straße. Nach dem Start in Donaueschingen gilt es für die Fahrer 215 Kilometer und 2.890 Höhenmeter zu absolvieren. Zu den Favoriten unter den 198 Startern zählen: Simon Geschke, der 2022 bei der Tour de France im Bergtrikot für Furore sorgte, Pascal Ackermann, der erste Deutsche in der Geschichte des Giro d`Italia, der die Punktewertung gewann, Max Walscheid ein Sprintspezialist und auch der Titelverteidiger Nils Politt. Sieben Mal insgesamt müssen die Fahrer nach der ersten Schleife noch den Rundkurs bewältigen, bis dann nach mehr als fünf Stunden der Sieger in Bad Dürrheim gekürt wird.

Moderation: Michael Antwerpes

Experte: André Greipel, Straßenrad-Bundestrainer