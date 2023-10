Deichstadtvolleys wollen den nächsten Schritt gehen

Für den VC Neuwied 77 startet am Samstag die dritte Saison in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Die Deichstadtvolleys wollen sich besser verkaufen als in den ersten beiden Jahren.

"Wir sind stärker als letztes Jahr", sagt Tigin Yaglioglu, Trainer des VC Neuwied 77 im Interview mit SWR Sport. "Das sieht man bei den Testspielen, das sieht man in den Statistiken und das sieht man auf den ersten Blick, wenn man sich die Physis, die wir bringen, anschaut", führt Yaglioglu weiter aus. Der 32-Jährige geht in die zweite Saison als Cheftrainer der Neuwiederinnen. Dank einer "sehr guten" Vorbereitung sowie interessanter Neuzugänge blickt Yaglioglu mit Zuversicht auf die neue Spielzeit. Die Zu- und Abgänge beim VC Neuwied 77 Zugänge: Lydia Stemmler (Außenangriff, 22 Jahre), Hilkka Hujanen (Außenangriff, 25 Jahre), Anna Hartig (Mittelblock, 22 Jahre) und Amelie Strothoff (Außenangriff, 18 Jahre) Abgänge: Sina Fuchs, Pia Fuchs, Yasmine Madsen, Linda Andersson, Sina Stöckmann und Natalie Crews VC Neuwied 77 kann auch im dritten Jahr Bundesliga nicht sportlich absteigen Die Saison 2022/2023 hat der VC Neuwied mit nur einem Sieg aus 20 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz der Volleyball-Bundesliga beendet. Abgestiegen sind die Deichstadtvolleys jedoch nicht, der Verein nimmt an einem Entwicklungsprogramm der Liga teil und konnte daher nach den ersten zwei Saisons aus der Bundesliga sportlich nicht absteigen. Ziel des Programms sei es, dass Teams wie Neuwied innerhalb von drei Jahren zu einer Bundesliga-Mannschaft reifen. Die Garantie auf drei Jahre in der höchsten deutschen Spielklasse soll Planungssicherheit bringen, zum Beispiel bei der Akquise von Sponsoren. Da sich mit Erfurt und Straubing seit Sommer 2022 zwei Mannschaften aus der Bundesliga zurückgezogen haben und gleichzeitig kein Aufsteiger nachgerückt ist, steht bereits fest: Sportlich absteigen können die Deichstadtvolleys auch nach dem dritten Bundesligajahr nicht. Unabhängig davon will der VC aber einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gehen und sich in der höchsten deutschen Spielklasse etablieren. Deichstadtvolleys haben den kleinsten Etat der Liga Dass dies für die Rheinländer aber keine einfache Aufgabe wird, zeigt sich bereits beim Blick auf den Etat. Laut Geschäftsführer Manohar Faupel liegt dieser in Neuwied für die kommende Spielzeit "zwischen 500.000 und 600.000 Euro". Damit habe der Klub das mit Abstand niedrigste Budget in der Bundesliga. Die meisten Vereine verfügen schätzungsweise über einen Etat von 1 bis 1,5 Millionen Euro. Spitzenvereinen wie dem Schweriner SC stehen wahrscheinlich sogar um die 3 Millionen Euro zur Verfügung. Das Saisonziel der Neuwieder ist daher recht vorsichtig formuliert. "Wir wollen besser sein als in der Vorsaison", sagt Tigin Yaglioglu. Mit zwei Siegen wäre das schon der Fall, aber auch das ist alles andere als ein Selbstläufer. Die Neuwiederinnen gehen auch in der kommenden Saison mit einem äußerst jungen Team an den Start. Kapitänin Laura Broekstra ist mit gerade einmal 26 Jahren die älteste Spielerin der Mannschaft. Mit der Finnin Hilkka Hujanen spielt zudem nur eine ausländische Spielerin für den VC. Neuwied startet gegen Vilsbiburg in die Saison "Wenn uns zwei Siege gelingen, wäre das schön und es wäre der nächste Schritt", sagt Yaglioglu und ergänzt: "Aber es wäre mit Sicherheit nicht der letzte Schritt." Mitleid können die Neuwiederinnen von ihren Gegnern nicht erwarten. "Die anderen Mannschaften sind top auf uns vorbereitet und da wird auch nicht rotiert. Gegen uns spielen in der Regel die Topspielerinnen", sagt der VC-Trainer. Trotzdem glaubt Yaglioglu fest an seine Mannschaft und traut ihr diesen nächsten Schritt zu. Los geht die Saison für die Deichstadtvolleys am 7. Oktober mit dem Heimspiel gegen Vilsbiburg. Die Neuwiederinnen stellen sich der Aufgabe. VC Neuwied 77 startet gegen Rote Raben Vilsbiburg in die Bundesliga-Saison Am 07. Oktober (19.00 Uhr) empfangen die Deichstadtvolleys die Roten Raben Vilsbiburg in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums zum ersten Heimspiel der Saison 2023/2024. Neuwied-Trainer Tigin Yaglioglu sagt über den ersten Gegner: "Vilsbiburg ist ein Traditionsverein in der Bundesliga, bei dem es im Sommer einen großen Umbruch gegeben hat. Der Trainer wurde ausgetauscht und es sind nur noch zwei Spielerinnen aus der Vorsaison im Kader. Wenn man aber schaut, wie viel Erfahrung und Qualität dort zusammengebracht wurde, dann wissen wir, dass Vilsbiburg ein starkes Bundesligateam ist. Wir erwarten ein schwieriges Spiel, wollen den Saisonauftakt aber dennoch erfolgreich gestalten."