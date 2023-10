Stuttgarter Volleyballerinnen gewinnen den Supercup

Stuttgarts Volleyballerinnen holen den ersten Titel der neuen Saison. Doch dafür müssen sie lange kämpfen.

Die Volleyballerinnen vom Allianz MTV Stuttgart haben sich den ersten Titel der Saison gesichert. Am Sonntag gewann der Meister in der mit rund 4600 Zuschauern ausverkauften Stadthalle in Rostock das Duell um den Supercup gegen Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin mit 3:1 (27:25, 21:25, 25:17, 25:21). Für die Schwäbinnen war es der zweite Triumph in diesem seit 2016 ausgetragenen Wettbewerb und der erste Erfolg im dritten Vergleich mit den Mecklenburgerinnen.

Erster Titel für den neuen Trainer

Im ersten Satz hatten beide Teams die Chance zur Führung, ehe der MTV seine zweite Gelegenheit nutzte. Nachdem der SSC der Satzausgleich gelungen war, konnte Stuttgart dank einer starken Schlussphase im dritten Durchgang erneut vorlegen. Im dann entscheidenden vierten Satz machte der Meister mit dem dritten Matchball schließlich alles klar.

"Natürlich startet man in einer Saison immer ein bisschen nervös", sagte Trainer Konstantin Bitter. "Am Anfang waren beide Seiten sehr fehlerhaft. Wir haben irgendwann mehr Kontrolle bekommen, haben mehr Chancen kreiert. Den dritten Satz blocken wir am Ende einfach weg. Das killt natürlich." Der 33-Jährige hat die Stuttgarterinnen im Sommer von Tore Aleksandersen übernommen. Für ihn war es der erste Titel mit den Meisterinnen von 2022 und 2023. "Für die restliche Saison heißt das jetzt noch nichts. Aber es macht natürlich viel mehr Spaß, so in die Saison zu gehen."

Krystal Rivers überragt erneut

Der Spaß, dass Saison nach einer langen Vorbereitung endlich wieder losgeht, war Krystal Rivers anzumerken: "Wir haben an unserer Team-Chemie und unserem Fokus gearbeitet", sagte die 29-Jährige aus Birmingham (Alabama), die dem Stuttgarter Spiel einmal mehr ihren Stempel aufdrückte. "Es ist ein wichtiger Sieg, der erste Titel der Saison. Aber wir können weiterhin wachsen und müssen immer besser werden."