175 Jahre Schwäbischer Turnerbund: Nächste Olympia-Medaille aus Stuttgart?

Der Schwäbische Turnerbund hat am Montag in Esslingen gefeiert. Seit 175 Jahren gibt es ihn schon und zum Jubiläum träumen die Verantwortlichen von dem nächsten großen Coup.

"Ich hoffe, dass die nächste Olympia-Medaille aus Stuttgart kommt", sagt Valeri Belenki im Gespräch mit SWR Sport und grinst. "Für den Schwäbischen Turnerbund." Der Olympiasieger von 1992 ist inzwischen Bundestrainer und auch deshalb nach Esslingen gekommen. Noch immer feiert er den Turnsport – und ist damit an diesem Montag nicht allein.

Schließlich gibt es den Schwäbischen Turnerbund schon seit 175 Jahren – und da, wo er einst gegründet wurde, wird der STB heute gefeiert. Das ist auch für den Präsidenten etwas Besonderes. "Das ist natürlich außergewöhnlich", sagt STB-Präsident Markus Frank. "Der Schwäbische Turnerbund ist einer der Gründer des Sports. Mit dem Turnen hat alles angefangen."

Turnen für alle

Und noch immer ist das Turnen beliebt – 700.000 Menschen sind beim Schwäbischen Turnerbund dabei. Damit ist der STB der größte Sportfachverband in Baden-Württemberg und wenn es nach Präsident Frank geht, soll es genau so weiter gehen.

Der Verband habe auch nach 175 Jahren noch große Visionen. "Wir wollen die Menschen in Bewegung halten", betonte er. Gerade nach der Corona-Pandemie gehe es darum, gegen die Bewegungsarmut etwa bei den Kindern anzukämpfen. Das wünscht sich auch Bundestrainer Belenki, der davon überzeugt ist, dass es dem Turnen nicht an Nachwuchs mangelt. "Wir haben jetzt mehr talentierte Kinder im Kunstturnforum", sagt der einstige Weltklasseturner. Aber: "Wir brauchen noch mehr gut ausgestattete Hallen."

Nachwuchs feiert den STB

Der Nachwuchs ist auch in Esslingen mit dabei und zeigt, wie jung der Turnsport trotz der 175 Jahre im Schwäbischen Turnerbund noch immer ist. Zu dröhnenden Bässen präsentieren Kinder in glitzernden Anzügen ihre Bodenübungen. "I am unstoppable", schallt es aus den Lautsprechern und auch der Bundestrainer applaudiert. Vielleicht hat er bei der Jubiläumsfeier in Esslingen ja tatsächlich schon den Turn-Nachwuchs gesehen, der in ein paar Jahren die nächste Olympia-Medaille nach Stuttgart holt.