Gelungener Auftakt für Weltmeisterin Darja Varfolomeev

Darja Varfolomeev startet bei der EM in Budapest mit guten Leistungen und ist von der Stimmung angetan.

Die sechsmalige Weltmeisterin vom TSV Schmiden präsentierte am ersten Qualifikationstag in der ungarischen Hauptstadt eine äußerst schwierige Übung mit dem Ball. Der Schwierigkeitswert von 18,7 war der höchste aller 203 Konkurrentinnen. Zur Musik von Michael Jacksons Hit "In the closet“ begeisterte die 17-jährige Schülerin mit einer fast fehlerfreien Performance.

Nur zu Beginn zeigte Varfolomeev eine leichte Unsicherheit. Mit 34,700 Punkten erreichte Varfolomeev als zweitbeste Gymnastin das Einzelgeräte-Finale mit dem Ball am Sonntag. Nur 0,25 Punkte besser war die Italienerin Sophia Raffaeli.

Varfolomeev zufrieden mit dem Auftakt

"Ich bin gut in den Wettkampf gekommen und bin ganz zufrieden mit meiner Ball-Übung. Die Zuschauer sind richtig laut hier und ich hoffe, es geht für mich morgen noch ein bisschen besser und ich kann mein Bestes zeigen", sagte die Weltmeisterin nach ihrer Performance.

Morgen geht es für Varfolomeev in der Qualifikation mit den Keulen und dem Band weiter. Drei Geräte zählen für den Einzug ins Mehrkampffinale der besten 24 Gymnastinnen am Samstag. Die besten Acht pro Gerät bestreiten am Sonntag die Einzelgerätefinales.

Knapp die Gerätefinales verpasst hat Margarita Kolosov. Die Potsdamerin, die ebenfalls in Schmiden lebt und trainiert, belegte mit dem Ball Rang neun und mit dem Reifen Platz zehn.