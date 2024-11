Michael Jung verpasst zehnten Sieg beim Indoor Derby in Stuttgart

per Mail teilen

Jennifer Kuehnle aus Irland siegte bei den German Masters in Stuttgart im Indoor Derby vor ihrem Landsmann Cathal Daniels. Olympiasieger Michael Jung aus Horb am Neckar verpasste hingegen seinen zehnten Triumph.

Jung war als letzter Starter mit seinem Wallach "Ignatz H" in den Umlauf gegangen, doch ein Abwurf kostete ihn den möglichen Erfolg in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Denn der 42-Jährige, der bei Olympia 2024 im Vielseitigkeitsreiten Gold geholt hatte, bekam durch das Fallen der Stange zusätzliche drei Sekunden aufsummiert. Das reichte nur zu Rang drei mit einer Gesamtzeit von 37.09 Sekunden.

Jennifer Kuehnle bleibt fehlerfrei

Damit lag Jung nur drei Hundertstelsekunden hinter Cathal Daniels auf "Rioghan Rua", der Zweiter wurde. Am stärksten ritt Jennifer Kuehnle im Sattel von "Sammy Davis Junior". Sie siegte mit fehlerfreien 35.63 Sekunden.

Michael Jung: "Gänsehaut-Feeling"

Jung zeigte sich trotz seines dritten Platzes gut gelaunt. "Man sieht es, die Halle ist voll. Es ist eine super Stimmung, es ist jedes Mal, auch wenn man schon viele Jahre hier geritten ist, immer Gänsehaut-Feeling, wenn man in die Halle rein reitet. Es ist wirklich irgendwie eine magische Halle", sagte er. Das Indoor-Derby ist eine Vielseitigkeits-Prüfung und war der erste sportliche Höhepunkt der fünftägigen Turnierwoche.

Der Große Preis von Stuttgart live im SWR Der SWR überträgt den Großen Preis von Stuttgart am Sonntag (17.11.) live von 16:00 - 17:30 Uhr. Die Weltcup-Prüfung ist für die Springreiter der Höhepunkt des Turnierwochenendes.

Die German Masters finden noch bis Sonntag in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle statt. Sportliche Höhepunkte sind die Weltcup-Prüfungen im Gespannfahren, in der Dressur und im Springen. Insgesamt sind rund 180 Reiter und Fahrer aus 20 Nationen am Start.