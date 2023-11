Markus Kölz aus Winnenden gewinnt Hallenchampionat

per Mail teilen

Springreiter Markus Kölz aus Winnenden hat zum dritten Mal das Hallenchampionat Baden-Württemberg beim Stuttgart German Masters gewonnen.

Auf seinem 15-jährigen Wallach Dornadello blieb der 46-Jährige am Donnerstag vor 6.500 Zuschauern auch im Stechen gegen fünf Konkurrenten mit der schnellsten Zeit fehlerfrei. Andy Witzemann aus Winterlingen musste wie im Vorjahr nach zwischenzeitlicher Führung auf Cassadero mit Rang zwei zufrieden sein. Dritte wurde Tina Deuerer aus Eppelheim auf dem erst achtjährigen Emrado.

Favorit Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen konnte nach einem Abwurf im Umlauf auf Jiniki nicht in die Entscheidung eingreifen. Wie am Vortag gewann Franz Trischberger vom Hofgut Allerer erneut überlegen auf seiner Stute Sarotti die Dressurprüfung Intermédiaire I, diesmal in einer Kürentscheidung, mit 77,900 Prozent. Der Berufsreiter aus Bayern entschied damit erstmals den Dressurcup für sich.

Hinter ihm wurden die Plätze gegenüber dem Vortag getauscht: Ponyreiterin Ann-Cathrin Rieg aus Schwäbisch Gmünd wurde auf Steendieks Derrick dieses Mal Zweite (74,875 Prozent) vor Titelverteidiger Moritz Treffinger aus Phöben auf Francis Royal (74,375 Prozent).