Heimspiel in Stuttgart: "The Kelt" Christian Jungwirth kehrt in den Käfig zurück

Der Termin für den nächsten Kampf von MMA-Fighter Christian Jungwirth steht fest. Der 37-Jährige wird am 8. März in Stuttgart antreten. Wer der Gegner wird, ist noch offen.

Christian Jungwirth ist bei Oktagon 68 in der Stuttgarter Martin-Schleyer-Halle mit dabei. Das gab der Veranstalter bekannt.

MMA-Fighter Christian "The Kelt" Jungwirth: Der Hype geht weiter 7/8 | SWR Sport

Niederlage im letzten Kampf

Zuletzt war "The Kelt" im Oktober in den Käfig gegangen. Vor der Rekordkulisse von knapp 60.000 Fans in Frankfurt unterlag Jungwirth gegen Christian Eckerlin. Der Schwabe trug seine Niederlage mit Fassung und Stolz.

"Das war nicht mein Abend. Manchmal ist das so. Großen Respekt an Christian. Das Leben geht weiter", sagte der Bopfinger. "Ich bin dankbar, dass ich vor 60.000 Fans kämpfen darf. Ich habe erst mit 30 Jahren mit diesem Sport angefangen. Und jetzt stehe ich hier. Aber klar, eine Niederlage ist immer Scheiße!"