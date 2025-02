"Gesundheit geht vor": Christian "The Kelt" Jungwirth verpasst Heimspiel in Stuttgart

Christian Jungwirth, unter dem Kampfnamen "The Kelt" bekannt, kann bei Oktagon 68 in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle nicht mit dabei sein.

Der MMA-Kämpfer Christian "The Kelt" Jungwirth aus Bopfingen hat seine Teilnahme am Kampfsport-Event Oktagon 68 abgesagt. Grund für die Absage sind eine Virusinfektion sowie ein Bandscheibenvorfall.

Jungwirth will keine Herzmuskelentzündung riskieren

Jungwirth bedauerte in einer Videobotschaft, bei seinem Heimspiel nicht antreten zu können. "Ich liege seit anderthalb Wochen flach und habe einfach keine Energie. Die Gesundheit geht vor. Bei einer verschleppten Grippe riskiere ich eine Herzmuskelentzündung und darauf habe ich nicht unbedingt Bock", sagte der Kampfsportler.

Stuttgarter Daniel Schwindt vertritt Christian Jungwirth

Bei der Veranstaltung in Stuttgart am 8. März hätte der Lokalmatador Jungwirth gegen Marek Bartl aus Tschechien gekämpft. Anstelle von Jungwirth wird nun der Stuttgarter Daniel Schwindt in einem Catchweight-Kampf gegen Bartl antreten. "Ein Gutes hat die Sache: Mein Teamkollege Daniel springt für mich ein. Er ist bereit und wird ein echtes Feuerwerk liefern", sagte Jungwirth in seiner Botschaft.

Niederlage für Jungwirth im letzten Kampf

Zuletzt war "The Kelt" im Oktober 2024 in den Käfig gestiegen. Vor der Rekordkulisse von knapp 60.000 Fans in Frankfurt unterlag Jungwirth gegen Christian Eckerlin. Der Schwabe trug seine Niederlage mit Fassung und Stolz.

Social-Media-Beitrag auf YouTube von SWR Sport: MMA-Fighter Christian "The Kelt" Jungwirth: Vom Scheitern und Aufstehen 8/8 | SWR Sport

"Das war nicht mein Abend. Manchmal ist das so. Großen Respekt an Christian. Das Leben geht weiter", hatte der Bopfinger damals gesagt. "Ich bin dankbar, dass ich vor 60.000 Fans kämpfen darf. Ich habe erst mit 30 Jahren mit diesem Sport angefangen. Und jetzt stehe ich hier. Aber klar, eine Niederlage ist immer scheiße!"

Das mit Spannung erwartete Comeback Jungwirths wird sich nun also erst einmal verschieben. Wann er seinen nächsten Kampf absolvieren kann, steht noch nicht fest.