Hansle Parchment - Sein Weg zu Olympia 2024 führt über Stuttgart

Über Stuttgart nach Paris: Das Leichtathletik-Team aus Jamaika bereitet sich in der Landeshauptstadt auf die Olympischen Spiele vor - und schwärmt von den angenehmen Temperaturen.

Cool steht er in der Sonne, mit grünem Baseballcap und Sonnenbrille. Der Schweiß perlt über seinen muskelbepackten Körper und Hansle Parchment lächelt. Der Olympiasieger von Tokio 2021 über 110 Meter Hürden ist nicht das erste mal in Stuttgart und fühlt sich wohl "in der kleinen Stadt mit den kurzen Wegen".

"Ich war im Mercedes-Benz-Museum, ich war im Porsche-Museum und auf dem Fernsehturm oben auf dem Hügel. Wenn ich einen Tag frei habe, schaue ich mir gerne die Stadt an. Aber natürlich entspanne ich sehr viel, weil es kommt ein wichtiger Wettkampf auf mich zu", sagt Parchment-

Vorbereitung in Stuttgart auf Olympia 2024 in Paris

Seit dem 11. und bis zum 24. Juli wird sich die jamaikanische Leichtathletik-Mannschaft in Stuttgart auf die Olympischen Spiele in Paris vorbereiten. Parchment war schon einmal in Stuttgart und schätzt die idealen Trainingsbedingungen auf der Festwiese im Neckarpark. Stuttgart gefalle ihm aber deshalb so besonders, weil er sich komplett auf sein Training konzentrieren könne.

"Es lenkt mich hier nicht so viel ab, ich kann mich komplett auf meine Aufgaben konzentrieren", erzählt er. Der 34-Jährige, 1,96 Meter große Modelathlet war vergangenes Jahr schon im Vorfeld der Weltmeisterschaften in Stuttgart und holte danach Silber - das soll in Paris wieder klappen.

Mein Ziel ist es, das Podium zu erreichen. Jeder Athlet sollte nach dem Bestmöglichen streben, und ich strebe immer nach dem größten Erfolg und ich will hier dafür sorgen, dass ich in Bestform komme.

Parchment fühlt sich gut, will sich aber nicht auf seinen Loorbeeren ausruhen. Sein Olympiasieg in Tokio ist Geschichte: "Der hilft mir jetzt nicht mehr. Ich muss mich auf die neuen Aufgaben konzentrieren." Parchments Ziel ist das Siegerpodest, in Stuttgart wollen er und seine Teamkameradinnen dafür die Grundlagen legen. Nicht umsonst bezeichnet sich Jamaika gern als schnellste Nation der Welt.