TVB Stuttgart atmet auf: Maskottchen Johnny Blue wieder aufgetaucht

per Mail teilen

Es war lange Zeit verschwunden, nun ist es wieder da: Das Maskottchen Johnny Blue vom TVB Stuttgart ist am Sonntagnachmittag wieder aufgetaucht.

"Ein wachsamer Techniker fand das Case mit dem wertvollen Kopf des Maskottchens in einem temporären Außenlager der Porsche-Arena", schrieb der Handball-Bundesligist in einer Mitteilung. Der Finder bekommt zum Dank zwei Dauerkarten, so der Klub weiter.

"Wir sind sehr froh, dass wir unseren Johnny nun wieder haben. Heimspiele ohne die Freude unserer kleinen Fans über Johnny Blue sind einfach nicht das Gleiche", wurde TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt zitiert.

Finderlohn ausgeschrieben

Der Fan-Liebling war seit dem 31. März verschwunden, der Verein hatte zuletzt eine Belohnung ausgeschrieben.

"Sein Kopf in Form einer Disko-Kugel mit 50 cm Durchmesser wiegt circa 3 kg und kostet über 7000 Euro. Bei unserem Johnny handelt es sich keinesfalls um ein einfaches Stoffkostüm: Seine Haare bestehen aus insgesamt 1,4 km Kunststofffaser und über 700 verbauten LEDs, die durch Fingertippen im Handschuh zu bedienen sind", hatte der Klub letzte Woche auf Instagram geschrieben. Für die Herstellung seien knapp 200 Arbeitsstunden nötig gewesen.