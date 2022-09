Riesen Ludwigsburg: Wie geht es weiter nach der Ära John Patrick?

Nach neun erfolgreichen Jahren verlässt der Chefcoach die Riesen. Wie geht es weiter nach der Ära John Patrick in Ludwigsburg?

John Patrick, der die Riesen im Januar 2013 übernahm, verabschiedet sich nach mehr als 9 Jahren in Richtung Japan. Mit seinem defensiven Spielstil hat er sich mit Ludwigsburg einen Namen gemacht. Das sind große Fußstapfen, in die sein Nachfolger Josh King treten muss. Dennoch haben die Barockstädter eine solide Vorbereitung auf die Beine gestellt.

Nach zwei Jahren auf das internationale Parkett zurückgekehrt

Die MHP Riesen aus Ludwigsburg können auf eine erfolgreiche Saison 2021/22 zurückblicken. In der Basketball-Bundesliga erreichte man die Playoffs und musste sich erst im Halbfinale gegen den späteren Deutschen Meister und Titelverteidiger Alba Berlin geschlagen geben. Die Profis standen somit zum dritten Mal in Folge im Halbfinale der BBL. Auch wenn die drei Spiele gegen Alba Berlin um den Finaleinzug alle verloren gingen, kann man mit dem 4. Platz, auf dem die Ludwigsburger die Saison abschlossen, zufrieden sein. Damit qualifizierte man sich auch direkt für die kommende Champions League Saison.

In der Basketball Champions League feierte man die Rückkehr auf das internationale Parkett, nachdem die Riesen zuletzt zwei Jahre nicht am europäischen Wettbewerb teilgenommen hatten. Das Erreichen des Halbfinales in der Basketball Champions League (BCL) war wohl der größte Erfolg der Basketballer aus der Barockstadt. Dort unterlag man in Bilbao gegen Basquet Manresa. Im Spiel um Platz drei konnte man sich in einer packenden Partie die Bronzemedaille sichern. Insgesamt ein versöhnlicher Abschluss für die Basketballer aus Ludwigsburg.

Im BBL-Pokal schied man bereits in der ersten Runde nach einer basketballerisch eher durchschnittlichen Leistung gegen die Hakro Merlins aus Crailsheim nach Verlängerung aus.

Großer Umbruch im Kader der Riesen

Bei den Riesen fand im Sommer 2022 auch ein reger Umbruch im Kader statt. Von aktuell zwölf Spielern im Bundesliga-Kader standen nur vier schon in der vergangenen Saison auf dem Spielfeld.

Man musste sich unter anderem von Defensivspezialist und Topscorer Justin Simon verabschieden. Der US-Amerikaner, der zum besten Verteidiger der BBL gewählt wurde, gehörte zu den prägenden Figuren im Spiel der MHP Riesen. Auch Jonah Radebaugh, der vom Try-Out Spieler zum Leistungsträger reifte und in allen 58 Pflichtspielen auf dem Parkett stand, wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Ludwigsburger auflaufen. Jordan Hulls, ein wichtiger Spielmacher und einer der besten Dreierschützen in der BBL, beendete seine Karriere nach der vergangenen Saison und wechselt in den Trainerstab der Indiana University, seiner Alma Mater.

Mit Jonas Wolfarth-Bottermann, genannt "WoBo", verlieren die Ludwigsburger außerdem ihren Kapitän. Nach drei Spielzeiten in Ludwigsburg zieht es "WoBo" zu den Hamburg Towers. Schon in der ersten Runde des BBL-Pokals am 15.10. gibt es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Kapitän, wenn die MHP Riesen auf die Veolia Towers Hamburg treffen. Des Weiteren verabschiedeten sie sich von Lukas Herzog, Tremmell Darden und James Woodard.

Viele neue Gesichter

Josh King, der Chefcoach der Riesen, legt vor allem Wert auf Spieler, die zunächst teamorientiert sind. "Natürlich braucht man individuelles Talent, um Spiele zu gewinnen, aber es geht mehr um die Mannschaft", so King im Interview mit SWR Sport.

Mit Eddy Edigin und Jeff Robertson verpflichten die Riesen zwei Spieler, die bereits BBL-Erfahrung nachweisen können. Außerdem stoßen die US-Amerikaner Justin Johnson, Jhonathan Dunn und Billy Garrett aus dem europäischen Ausland zu den Riesen. Ben Shungu kommt frisch von der University of Vermont und will in Ludwigsburg seine Profikarriere starten. Mit Sebastian Hartmann nehmen die Riesen einen talentierten Newcomer unter Vertrag. Der 17-jährige soll zunächst in der Pro B-Mannschaft zum Einsatz kommen und sich mit guter Leistung bei den Profis den ersten Bundesligaeinsatz verdienen. Try-Out Spieler Prentiss Hubb überzeugte in der Pre-Season und schaffte den Sprung in den Kader. Isaiah Whitehead ist die jüngste Neuverpflichtung der Riesen. Der US-Amerikaner spielte zuletzt in Montenegro und der Türkei bei Besiktas Istanbul und bringt außerdem zwei Jahre NBA-Erfahrung mit.

Josh King zeigt sich sichtlich zufrieden mit seinem aktuellen Kader: "Wir haben eine Reihe von talentierten Spielern, die sich beweisen wollen."

Neuer Headcoach kein Unbekannter in Ludwigsburg

Auf der Trainerbank gibt es einen großen Umbruch bei den Ludwigsburger Riesen. Nach etwas mehr als 9 Jahren geht eine Ära zu Ende. John Patrick verlässt Ludwigsburg in Richtung Japan und Josh King übernimmt. Der neue Chefcoach ist aber keinesfalls ein Unbekannter in Ludwigsburg. Er stand von 2018 bis 2021 als Co-Trainer von John Patrick an der Seitenlinie. "Die Entscheidung für ihn ist letztendlich auch getroffen worden, weil er natürlich unter John Patrick drei Jahre hier in Ludwigsburg gearbeitet hat", so Alexander Reil, der 1. Vorsitzende der MHP Riesen. Josh King konnte in seiner Zeit als Co-Trainer schon einige sportliche Erfolge mit den Profis feiern. Er war dabei, als die Mannschaft 2020 Vizemeister wurde und die BBL-Saison 2020/21 auf dem ersten Hauptrundenplatz abschloss.

Josh King im Januar 2020 als Co-Trainer an der Seite vom damaligen Headcoach John Patrick IMAGO Imago/HMB-Media

Nach einem Jahr als Chefcoach des tschechischen Erstligisten USK Prag kehrt Josh King nach Ludwigsburg zurück. Er freut sich auf die kommende Saison und auf die Aufgabe als Chefcoach der Riesen.

Der neue "Alte" kennt die Liga, verfolgt einen ähnlich defensiven Spielstil und hat eine ähnliche Philosophie wie John Patrick. "Josh King hat auch ein Stück weit eine eigene Philosophie, die sich aber im Grundsatz sicherlich an dem orientiert, was wir uns in den letzten Jahren auch aufgebaut haben", lässt Alexander Reil verlauten.

"Meine Philosophie wird die gleiche sein, die Ludwigsburg schon immer hatte. Es wird zuerst defensiv gespielt", so King. Er will das ganze Spielfeld einnehmen und es seinen Gegnern so unangenehm wie möglich machen. Unter John Patrick haben die Riesen sich als unangenehmer Gegner einen Namen gemacht.

Der 37-jährige würde gerne in Ludwigsburg bleiben. "Die "Trainer-Überlebensdauer" ist nicht sehr hoch, aber ich würde Ludwigsburg gerne zu meinem Zuhause für eine lange Zeit machen", erzählt uns Josh King im Interview.

Erwartungen an die neue Saison

Für die Riesen gilt es zunächst, so weiter zu machen wie bisher und an die Erfolge der vergangenen Saison anzuknüpfen. Ziel ist es auch, in diesem Jahr die Playoffs zu erreichen und eine erfolgreiche BBL-Saison zu spielen. Auch an die gute Leistung in der Champions League und einem 3. Platz, der sich sehen lassen kann, gilt es anzuknüpfen.

Mit dem neuen Trainer verändert sich nicht ganz so viel wie befürchtet. Die defensiv ausgerichtete Philosophie wird weitergeführt. Alexander Reil, der 1. Vorsitzende der Riesen, zeigt sich zufrieden mit der guten Arbeit der jetzigen Verantwortlichen in der Vorbereitung. Dennoch müsse man erst einmal abwarten, was in der Saison daraus wird. "Ich bin da aber insgesamt durchaus optimistisch", erzählt er uns im Gespräch.

"In jeder Saison wird es Probleme und Schwierigkeiten geben", so Neu-Trainer King. Man müsse Spiel für Spiel betrachten und sehen wie es läuft. Zunächst wird der Fokus aber auf dem ersten Saisonspiel, das am 2. Oktober in Heidelberg gegen die MLP Academics stattfindet, liegen. Danach will man sich auf das erste BCL-Spiel gegen die Bakken Bears aus Dänemark konzentrieren, das nur zwei Tage später in der MHP Arena in Ludwigsburg gespielt wird.