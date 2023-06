Ludwigsburg verliert den Kampf um Spiel vier

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben auch das dritte Halbfinal-Spiel der BBL-Playoffs gegen die Telekon Baskets Bonn verloren. Im Finale treffen die Bonner auf Ratiopharm Ulm.

Auch eine bessere Leistung hat den MHP Riesen Ludwigsburg nicht gereicht, um das vierte Spiel gegen die Telekom Baskets Bonn zu erzwingen. Das Team von Trainer Josh King verlor am Samstagabend mit 73:82 (35:36) und die Halbfinale Serie glatt mit 0:3.Bonn fordert im Finale Favoritenschreck Ratiopharm Ulm heraus.

Anders als bei den ersten beiden Duellen, die jeweils recht klar an den Hauptrundensieger gingen, spielten die Riesen von Beginn an gut, ließen Bonn nicht wegziehen und gingen ihrerseits häufiger in Führung. Zur Pause lag Bonn hauchdünn 36:35 vorne. Nach der Halbzeit machte Ludwigsburg weiterhin ein gutes Spiel, die Riesen verloren aber nacheinander ihre Topscorer Will Cherry (17 Punkte) und Prentiss Hubb (18) - jeweils wegen unsportlicher Fouls.

Das Finale wird ebenfalls im Best-of-five-Modus ausgetragen. Das erste Spiel wird am Freitag, 9. Juni, in Bonn ausgetragen,