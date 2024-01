Academics Heidelberg verlieren Heim-Debüt von Coach Ingo Freyer

per Mail teilen

Am Montagabend empfingen die Academics Heidelberg den Mitteldeutschen BC (MBC) aus Weißenfels. Für den neuen Heidelberger Coach Ingo Freyer war es ein Treffen mit seinem Ex-Club.

Ingo Freyer, neuer Trainer der Academics Heidelberg, musste bei seiner Heim-Premiere am Montagabend (22.01.) eine Niederlage gegen den Mitteldeutschen BC einstecken. Die Heidelberger verloren mit 90:111 (40:52) gegen den ehemaligen Arbeitgeber des 52-jährigen Headcoachs.

Zu viele Fehlwürfe aus der Distanz

In der vergangenen Saison übernahm Freyer das abstiegsbedrohte Team aus Weißenfels und führte es mit zwei Siegen aus den verbleibenden sechs Spielen zum Klassenverbleib. Nun ist der Feuerwehrmann für Heidelberg im Einsatz und konnte bei seinem Debüt in Braunschweig gleich den ersten Sieg (84:83) feiern. Dass es im ersten Heimspiel unter seiner Leitung nicht den nächsten Sieg gab, lag unter anderem an der Leistung im ersten Viertel. Die Gastgeber trafen keinen ihrer ersten neun Drei-Punkte-Würfe und lagen zum Ende des ersten Spielabschnitts mit 16:28 hinten.

Ein 9:0-Punkte-Lauf zu Beginn des zweiten Viertels brachte das Team von Ingo Freyer wieder heran, der MBC konnte in der Folge aber wieder einen Gang hochschalten und lag zur Pause mit zwölf Punkten vorne - 52:40.

Heidelberg weiter ohne Heimsieg

Dank eines überragenden Auftritts von Isaiah Whaley, der innerhalb der ersten fünf Minuten des dritten Viertels vier Dreier versenkte, verkürzten die Academics auf 56:62. Der Rückstand wuchs jedoch danach wieder an und das Team aus Weißenfels stellte vor dem Beginn des Schlussviertels den alten Abstand von zwölf Punkten wieder her (69:81).

Richtig spannend wurde es in den letzten Minuten nicht, der MBC brachte das Spiel souverän über die Zeit und gewann mit 111:90. Auch die 25 Punkte von Topscorer Isaiah Whaley konnten die Niederlage der Heidelberger nicht verhindern. Somit bleiben die Academics Heidelberg auch mit dem neuen Trainer Ingo Freyer das einzige Team der Basketball-Bundesliga, das noch keinen Heimsieg auf dem Konto hat. Die Academics sind mit drei Siegen Tabellensiebzehnter, der MBC hat sechs Siege und ist Vierzehnter.

Verletzungssorgen plagen Heidelberg

Bereits vor dem Spielbeginn am Montagabend wurde eine Personalentscheidung bekannt gegeben. Die Academics Heidelberg haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Nationalspieler Paul Zipser reagiert und Jeffrey Carroll zurückgeholt. Carroll spielte bereits bis Ende Dezember 2023 für die Heidelberger, ehe es zur vorläufigen Trennung kam. Zipser fällt wegen Kniebeschwerden einige Wochen aus.

"Mit Ingo Freyer haben wir nun bekanntermaßen einen neuen Trainer an der Seitenlinie, der nach intensiven Gesprächen mit Jeff und der Mannschaft zu dem Schluss kam, dass Jeff eine zweite Chance verdient habe", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Matthias Lautenschläger. Carroll kam schon gegen den MBC zum Einsatz und erzielte 16 Punkte.