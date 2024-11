VfB II holt nur einen Punkt in Verl

per Mail teilen

Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart hat beim SC Verl einen Punkt im Abstiegskampf geholt.

Den Befreiungsschlag hat der VfB Stuttgart II verpasst. Zweimal gingen die Schwaben beim SC Verl in Führung, doch zweimal mussten sie den Ausgleich hinnehmen. Das 2:2 ist jedoch zu wenig, um sich von den Abstiegsplätzen zu entfernen.

Die Stuttgarter erwischten den besseren Start: Der Schweizer Leny Meyer nutzte einen missglückten Klärungsversuch zur 1:0-Führung für die Schwaben (14.). Doch Tom Baack konnte kurz vor der Pause ausgleichen (42.).

VfB II muss das Spiel in Unterzahl beenden

Nach der Pause war Stuttgart vor allem in der Defensive gefordert. Umso überraschender die erneute Führung: Meyer traf mit seinem Schuss nur den Pfosten, doch Wahid Faghir staubte zum 2:1 für die Schwaben ab (57.). Doch es wurde nichts mit dem ersten Stuttgarter Auswärtssieg in der laufenden Saison, denn Lars Lokotsch traf per Foul-Elfmeter zum 2:2 (74.).

In der Schlussphase sah Benjamin Boakye nach einem rüden Foul an Michel Stöcker die Rote Karte (84.). Verl spielte weiterhin auf Sieg, in Unterzahl rettete der VfB II das Ergebnis jedoch über die Zeit.