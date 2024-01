VfB Stuttgart verleiht Angreifer Thomas Kastanaras an den SSV Ulm

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart leiht Stürmer Thomas Kastanaras bis zum Saisonende an den Drittligisten SSV Ulm 1846 aus. "Für die weitere Entwicklung von Thomas ist Spielpraxis von großer Bedeutung", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Die Ulmer freuen sich auf den Torschützenkönig der A-Jugend-Bundesliga von 2021/2022. "Mit Thomas Kastanaras bekommen wir einen hervorragend ausgebildeten Stürmer hinzu, der beim VfB Stuttgart ein hohes Ansehen genießt. Er ist ein junger Spieler, der uns mit seinen Qualitäten weiterhelfen kann, den wir aber auch in seiner weiteren Entwicklung unterstützen können. Dies muss auch in der Zukunft der Weg des SSV sein", wird Ulms Geschäftsführer Markus Thiele in einer Mitteilung zitiert.

Und auch der Angreifer fiebert der neuen Aufgabe entgegen.: "Ich freue mich darauf, in der Rückrunde für den SSV Ulm 1846 Fussball auflaufen zu dürfen und möchte dem SSV helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Nach vielen Jahren in Stuttgart freue mich auf den Schritt an die Donau", sagte Kastanaras.

Kastanaras noch ohne Pflichtspieleinsatz

Kastanaras hatte im Mai einen Mittelfußbruch erlitten und war daraufhin monatelang ausgefallen. In der laufenden Saison hat der 20-Jährige für die Stuttgarter Profis noch kein Pflichtspiel bestritten.