Vor dem Testspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Kaiserslautern kannten nur wenige VfB-Fans Leonhard Münst. Nach seinen Toren dürfte sich das ändern.

Beim 4:1-Sieg im Testspiel gegen Kaiserslautern am Donnerstag überzeugte der VfB Stuttgart auch ohne seine Nationalspieler. Das lag vor allem daran, dass einige Spieler aus der zweiten Mannschaft zeigten, was sie drauf haben. Trainer Sebastian Hoeneß war sichtlich zufrieden: "Die Jungen haben frei von der Leber weggespielt. Genau das möchte ich sehen." Vor allem der 22-jährige Leonhard Münst überzeugte und avancierte zum Matchwinner.

Der Offensivspieler, der seit der Jugend beim VfB kickt, wurde in der 65. Spielminute für Jorzinho Malanga eingewechselt. Kurz darauf konnte er die Situation richtig lesen und kam bei einem Rückpass vor dem gegnerischen Keeper Avdo Spahic an den Ball. Münst konnte nur noch mit einem Foulspiel gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jamie Leweling zum 2:0. Nur fünf Minuten später gelang Münst selbst ein Treffer. Im ersten Versuch scheiterte er noch an einer Grätsche von Jean Zimmer, aber dann vollendete er sehenswert zum 3:0. Als Krönung verwertete Münst auch noch eine Hereingabe von Lauri Penna zum 4:0. Doppelpack.

Insgesamt kam Münst auf drei Torbeteiligungen. Der Cheftrainer der Profis sparte nicht mit Lob. "Er hat eine gute Griffigkeit und ein gutes Gespür für das letzte Drittel“, sagte Hoeneß. Er wies auf die Torgefahr des Stürmers hin, behielt aber auch die anderen "jungen Wilden" im Blick. "Wir haben auch andere Jungs gesehen, die gezeigt haben, dass sie was draufhaben."

Wer ist VfB-Doppelpacker Leonhard Münst?

Münst, der 2002 in Stuttgart geboren wurde, startete seine Karriere zunächst bei den Stuttgarter Kickers. 2013 folgte dann der Wechsel zum VfB. Mit den A-Junioren feierte er 2019 den Gewinn des DFB-Pokals. Zwei Jahre später folgte der nächste Schritt in die Regionalliga zur zweiten Mannschaft. Nach einer zweijährigen Leihe zum FC St. Gallen kehrte er 2023 zu den Schwaben zurück. Zur Meisterschaft in der Regionalliga in der vergangenen Saison steuerte Münst in 31 Partien sieben Treffer und drei Assists bei.

In der diesjährigen Drittliga-Saison stand Münst bisher in drei von vier Spielen in der Startaufstellung. Eine Torbeteiligung gelang ihm noch nicht. Die Leistung im Test der Profimannschaft gegen den FCK dürfte dem 22-Jährigen aber viel Selbstvertrauen geben. Dass Münst dank seines überzeugenden Auftritts eine größere Rolle in der ersten Mannschaft spielen wird, scheint unwahrscheinlich. Mit Ermedin Demirovic, Deniz Undav und El Bilal Touré wurden drei hochkarätige und hochdotierte Stürmer verpflichtet. Chris Führich, Jamie Leweling, Nick Woltemade und Justin Diehl komplettieren die breit besetzte Offensive der Schwaben. Leonhard Münst wird sich gedulden müssen.