Verhandlungen um Deniz Undav könnten vor dem Ende stehen

Seit Wochen verhandeln der VfB Stuttgart und Brighton & Hove Albion um Stürmer Deniz Undav. Brighton soll nun auch ein verbessertes Angebot abgelehnt haben.

Der endgültige Wechsel von Deniz Undav von Brighton & Hove Albion zum VfB Stuttgart droht zu platzen. Laut SWR-Informationen hat Brighton auch ein verbessertes Angebot des VfB - die Rede ist von 30 Millionen Euro - mittlerweile abgelehnt.

Deniz Undav: "Von Brighton kam ein Jahr nichts."

Deniz Undav, der in der abgelaufenen Saison an den VfB ausgeliehen war und in dieser Zeit 19 Tore und zehn Vorlagen zur Vizemeisterschaft der Schwaben beisteuerte, äußerte sich am Sonntagabend in einem YouTube-Interview zu seiner Situation. Er bekräftigte erneut, dass er gerne in Stuttgart bleiben würde. "Ich fühle mich halt wohl in Stuttgart", sagte der Nationalspieler.

In Brighton habe Undav "nie richtig Wertschätzung" erhalten und es habe sich "nie jemand" um ihn gekümmert. "Das hat mir einfach gezeigt, Stuttgart will mich unbedingt haben, die lieben mich. Von Brighton kam jetzt ein Jahr nichts." Sollten die Verhandlungen scheitern, müsste Undav wohl oder übel nach England zurückkehren. Bei den "Seagulls" aus Brighton steht Undav nach wie vor unter Vertrag.