BFV-Pokal: SV Sandhausen lässt 1. FC Mühlhausen keine Chance

Der SV Sandhausen war im Finale des BFV-Pokals zu Gast beim Sechsligisten 1. FC Mühlhausen. Die Pokalüberraschung blieb aber aus. Die Sandhäuser agierten souverän und fuhren einen hohen Sieg ein.

Der SV Sandhausen hat das Finale im badischen Fußball-Pokal gegen Sechstligist 1. FC Mühlhausen souverän für sich entschieden. Der Sieg bedeutet auch die Qualifikation für den DFB-Pokal. Mit einem 8:0 Kantersieg entschied der Fußball-Drittligist das Endspiel für sich. Patrick Greil (6. Minute), David Otto (13.), Markus Pink mit einem Doppelpack (34./35.), Jonas Weik (38.), Joseph Charles Richardson II (72.), Tim Maciejewski (77.) und Franck Evina (87.) trafen für die Kurpfälzer. Durch den Pokalgewinn sichert sich der SVS die Teilnahme an der ersten Runde des bundesweiten Pokal-Wettbewerbs.

Sandhausen im August im DFB-Pokal mit dabei

Die erste Runde des DFB-Pokal findet vom 16. bis 19. August statt. Für die Teilnahme in der ersten Runde erhält Sandhausen eine sechsstellige Antrittsprämie, deren Höhe der Deutsche Fußball-Bund (DFB) allerdings noch nicht bekanntgegeben hat. In der vergangenen Saison betrug die Prämie rund 215.000 Euro. In der ersten Runde hat der SVS Heimrecht und wird einen Erst- oder Zweitligisten empfangen. Die Auslosung ist am 1. Juni.