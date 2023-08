SC Freiburg verpflichtet Maximilian Philipp aus Wolfsburg

per Mail teilen

Der SC Freiburg hat sich in der Offensive verstärkt. Mit Maximilian Philipp kehrt ein alter Bekannter zu den Breisgauern zurück.

Maximilian Philipp stand bereits von 2013 bis 2017 beim Sport-Club unter Vertrag. In der Zeit stand der variabel einsetzbare Offensivmann 88 Mal für die Freiburger auf dem Platz und markierte 18 Treffer. Jetzt kehrt Philipp auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2024 zurück zum SC.

"Als wir mit Milli zusammensaßen, spürten wir die gegenseitige Wertschätzung sofort wieder", sagt Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Seine Kreativität, sein technisches Vermögen und sein Abschlussverhalten werden uns sicherlich gut tun", so Hartenbach weiter.

Wechsel zum BVB vor sechs Jahren

Mit einer starken Saison 2016/2017 spielte sich der heute 29-Jährige in den Fokus der Top-Klubs und wechselte zu Borussia Dortmund. Zwei Jahre später zog es Philipp weiter zu Dinamo Moskau. Zuletzt stand er beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, in der letzten Saison war er an Werder Bremen ausgeliehen.

Bei keiner seiner Stationen konnte Philipp an die starken Leistung im SC-Trikot anschließen. Zurück in Freiburg hoffen der Sport-Club und Philipp darauf, dass der Angreifer zur früheren Stärke zurückfindet.

"Es fühlt sich vertraut an. Dieses Gefühl ist für mich eine gute Basis, um dem Sport-Club und der Mannschaft weiterhelfen zu können", sagt Philipp, der sich besonders auf das für ihn noch neue Stadion freut. "Es ist beeindruckend zu sehen, was sich hier in den vergangenen Jahren entwickelt hat und ich bekomme eine Gänsehaut bei dem Gedanken, im Europa-Park Stadion für den SC einlaufen zu können."

Neuzugang Adamu fehlt verletzt

Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier hatte am Samstag nach dem 2:1 zum Saisonauftakt bei der TSG Hoffenheim angekündigt, dass "zeitnah" noch etwas passieren werde.

Der bisher einzige Neuzugang für die Offensive des SC Freiburg, Junior Adamu, verpasste den Saisonauftakt wegen einer Verletzung an der Patellasehne.