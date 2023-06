Ersatz für Nils Petersen: SC Freiburg verpflichtet Junior Adamu

Der SC Freiburg ist bei der Suche nach einem neuen Stürmer fündig geworden: Die Breisgauer verpflichteten Junior Adamu vom FC Red Bull Salzburg.

Der Angreifer wurde beim Grazer AK sowie in der Akademie von RB Salzburg ausgebildet und kam als 17-Jähriger für den FC Liefering zu seinem ersten Einsatz im Profibereich. Zur Saison 2020/21 rückte er in den Salzburger Kader auf und wurde im Winter zum FC St. Gallen in die Schweizer Super League verliehen. Für den FCSG erzielte er in 14 Spielen sechs Tore.

Adamu auch österreichischer Nationalspieler

Seit seiner Rückkehr nach Salzburg zur Saison 2021/22 bestritt Adamu in der Bundesliga, Champions League, Europa League und im ÖFB-Cup 84 Pflichtspiele für RB und wurde mit dem Team zweimal österreichischer Meister. Der Stürmer erzielte dabei 23 Tore und bereitete elf Treffer vor. Im November 2021 debütierte er für die österreichische Nationalmannschaft.

Jochen Saier: "Er hat noch richtig Entwicklungspotential"

In Freiburg könnte er die Rolle von Nils Petersen einnehmen, der nach der abgelaufenen Saison seine Karriere beendet hatte. "Junior ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der zentral aber auch hängend agieren kann. Er hat eine intensive Spielweise, einen guten Zug zum Tor und stellt sich in den Dienst der Mannschaft", sagte Vorstand Jochen Saier zu der Verpflichtung. "Wie bei all unseren jungen Spielern hat er noch richtig Entwicklungspotential."

"Der SC Freiburg hat in Österreich einen sehr guten Ruf, das hat sich bei mir in den Gesprächen mit den Verantwortlichen und Menschen, die den Verein gut kennen, bestätigt", sagte Adamu selbst. "Ich möchte noch besser werden und mich in der deutschen Bundesliga durchsetzen. Dafür ist Freiburg der richtige Ort."

Adamu erhält beim Sport-Club die Rückennummer 20. Über Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart.