Erst Lapsus, dann Traumtor: Maxi Mittelstädt als Gewinner der EM-Tests

Der Profi vom VfB Stuttgart legt in seinem zweiten Länderspiel einen bemerkenswerten Auftritt hin. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist begeistert.

Im vergangenen Sommer stieg Maximilian Mittelstädt noch mit Hertha BSC aus der Bundesliga ab, jetzt winkt ihm ein Stammplatz bei der Heim-EM. Der Höhenflug mit dem VfB Stuttgart beförderte ihn bis in die DFB-Auswahl. Gegen die Niederlande schoss der 27-Jährige im zweiten Länderspiel ein wunderschönes Tor zum 1:1. "Herausragend", lobte Nagelsmann, der in ihm schon vorher das sah, was er dann zweimal im DFB-Trikot zeigte. "Wenn er so weitermacht, ist er ein Spieler für die EM", sagte der Bundestrainer. Wohlgemerkt für die erste Elf.

Bevor Mittelstädt gegen die Niederlande zum Ausgleich traf, war ihm jedoch ein schwerer Patzer unterlaufen. Nach einem schwachen Rückpass agierte Innenverteidiger Jonathan Tah gegen Memphis Depay zögerlich. Der Oranje-Angreifer konnte relativ ungehindert nach innen flanken, wo Joey Veerman ungedeckt per Volleyschuss sehenswert vollendete (4. Minute).

Nagelsmann begeistert von Mittelstädts Reaktion

Die DFB-Auswahl zeigte sich davon nicht geschockt - im Gegenteil. Die rasche Antwort kam ausgerechnet von Mittelstädt, der mit einem wuchtigen Linksschuss unter die Latte nach einer kurz ausgeführten Ecke von Kroos und Vorlage von Jamal Musiala seinen Fehler ausbügelte (11.).

"Der macht hier einen Fehler, geht nach vorne und donnert das Ding aus 18 Metern in den Winkel. Der Fehler passiert, aber die Reaktion ist der allerwichtigste Marker, damit ist er top umgegangen. Jetzt muss er weitermachen und auf Sebastian Hoeneß hören, dann bin ich zuversichtlich, dass er hier auch im Sommer wieder so aufdribbelt", sagte Nagelsmann.

Nach dem Sieg, den der eingewechselte Niklas Füllkrug von Borussia Dortmund sicherstellte, sprach auch Mittelstädt selbst über sein Traumtor. "Ich wollte den Ball genau da oben reinhaben", sagte der VfB-Profi im ARD-Interview. "Es war ein schönes Tor."

Mittelstädt mit guten EM-Chancen

Nicht nur schön, sondern "herausragend" war Mittelstädts Leistung in den Augen des Bundestrainers, dem das Auftreten des Linksverteidigers allgemein imponiert. "Das Beste ist: Er ist ein völlig normaler Typ, ein unfassbar lieber Kerl, immer sehr freundlich. Der macht das erste Spiel, und er macht das erste Spiel sehr gut. Für mich war interessant, wie er danach auftritt: Beim Frühstück am Sonntag, im Training, beim nächsten Spiel", sagte Nagelsmann.

Sollte Mittelstädt fit bleiben und beim VfB an seine starken Leistungen anknüpfen, werden Mittelstädt und Nagelsmann demnächst öfter gemeinsam frühstücken - wenn sie bei der Heim-EM um den Titel kämpfen.