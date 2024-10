Mainz 05 ist Deutscher Meister im Amputierten-Fußball. Nach der Euphorie und der Vorfreude auf internationale Spiele bleibt die Teilnahme an der Champions League aber fraglich.

Am 12. Oktober 2024 gelang den Amputierten-Fußballern vom 1. FSV Mainz 05 ein echter Coup: Das Team gewann zum ersten Mal die Deutsche Meisterschaft. Zwei Jahre nach Gründung der Abteilung in Mainz. Für Trainer und Ex-Profi Jürgen Menger etwas ganz Besonderes: "Wir sind unfassbar stolz auf die historische Leistung." Ein wichtiger Baustein für diesen Erfolg war auch der Zusammenhalt im Team: "Am Ende hat uns die kameradschaftliche Geschlossenheit zum Titel geführt", so Christian Heintz, Siegtorschütze im Finale. Ein Team, in dem auch Nicola Roos eine wichtige Rolle spielt - die einzige Frau in der Mannschaft, EM-Teilnehmerin und nun auch Deutsche Meisterin.

Finanzielle Hürden nach dem Titelgewinn

Durch den Titelgewinn in der Amputierten-Fußball Bundesliga ist Mainz 05 für die Champions League qualifiziert. Das stellt die Mainzer nun vor einige Herausforderungen. Die geforderte Anzahl an Spielern kann zwar vom Verein gestellt werden, wer aber die Kosten übernimmt ist noch unklar. Eine Teilnahme würde die Mainzer zwischen zehn- und zwölftausend Euro kosten.

Abgedeckt wären dann Unterkunft und Versorgung, Reiseausgaben sind dort nicht enthalten. Wenn der Verein das Turnier selbst ausrichtet, steigen die Kosten sogar auf eine sechsstellige Zahl an. Gespräche mit dem Hauptverein Mainz 05 und Sponsoren folgen noch. Diese Unterstützer zu finden, scheint allerdings kein leichtes Unterfangen zu sein.

Verbände in der Pflicht?

Im Gegensatz zum Blindenfußball und Rollstuhlbasketball ist der Amputierten-Fußball nicht paralympisch. Dadurch können keine Fördermittel beispielsweise von der Sepp-Herberger-Stiftung oder dem Deutschen Behindertensportverband bezogen werden. Auch im europäischen Vergleich sieht der Mainzer Trainer Nachholbedarf: "Andere Länder in Europa sind uns weit voraus, in der Türkei gibt es staatliche Zuschüsse, in England und Polen geben die Profi-Ligen Beiträge zur Inklusion ab."

Da sieht er auch die deutschen Verbände in der Pflicht: "Ich vermisse die Unterstützung von DFB und DFL.“ Von dieser Unterstützung könnte schlussendlich auch abhängen, ob die 05er ihren Traum vom internationalen Fußball realisieren können oder nicht.