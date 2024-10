Mainz 05 krönt sich erstmals zum Deutschen Meister im Amputierten-Fußball

Der 1. FSV Mainz 05 ist neuer Deutscher Meister im Amputierten-Fußball. Die Rheinhessen triumphierten im Bundesliga-Finale (12.10.2024) gegen den Hamburger SV.

"Wir sind unfassbar stolz auf diese historische Leistung! Auch wenn es zwei enge Spiele für uns waren, meine Mannschaft hat sich für die starke Saison belohnt und absolut verdient die Meisterschaft gewonnen", resümierte der Mainzer Trainer und frühere Fußballprofi Jürgen Menger.

Vorangegangen war der Finalspieltag 2024 der Amputierten-Fußball-Bundesliga im Berliner Mommsenstadion. Erneut wurde der Deutsche Meister im Playoff-Modus ausgespielt, was dadurch das Potenzial hatte, den Saisonverlauf komplett auf den Kopf zu stellen.

Mainz 05 wird seiner Favoritenrolle gerecht

Aber dazu ließen es die favorisierten Mainzer nicht kommen. Zunächst setzten sie sich im Halbfinale mit 4:3 nach Verlängerung gegen die TSG Hoffenheim durch, dann wartete der Hamburger SV im Endspiel.

So wie Mainz 05 über weite Strecken die Spielzeit dominiert hatte, bestimmte das Team auch das Finale gegen den HSV. Nach einem ersten Abtasten nahm die Partie immer mehr Fahrt auf und so kamen die Rheinhessen zu besten Torchancen. Doch es ging torlos zum Seitenwechsel.

Christian Heintz schießt das Tor des Tages

Auch in der 2. Halbzeit gab der Tabellenführer der Vorrunde den Ton an und ging folgerichtig in der 22. Minute in Führung. Nach einem präzisen Pass von Florian Fischer gelang Christian Heintz das 1:0 und damit gleichzeitig das vielumjubelte Tor des Tages. Fortan drückten die Hamburger immer mehr auf den Ausgleich, doch die Rheinhessen ließen nichts mehr anbrennen und sicherten sich somit den ersten Meistertitel der Vereinshistorie.

Spieler Stefan Schmidt: "Ein großer Traum geht in Erfüllung"

Die anschließende grenzenlose Freude der jungen Mannschaft zeigte das, was Kapitän Stefan Schmidt hinterher sagte: "Wir sind ein absolut verschworener Haufen und haben heute alles gegeben. Damit geht ein großer Traum für uns alle in Erfüllung und wir werden darauf sicherlich heute noch anstoßen."

Insgesamt war der Finaltag eine gelungene Veranstaltung. Freude und Frust lagen zwar dicht beieinander. Doch schnell fanden die Spieler der unterschiedlichen Teams wieder zusammen und ließen den Endspieltag und die vergangene Saison Revue passieren. Trotz allen sportlichen Ehrgeizes bleibt die Amputierten-Fußball Liga ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten. Jeder Spieltag ist auch ein Wiedersehen unter Freunden.

Und dieses Bild - eines von Menschen mit unterschiedlichen Amputationen, Herkünften und Trikots, die zusammenkommen, um Sport zu treiben, zu lachen und sich unbeschwert ihres Lebens zu erfreuen - zeigt, dass es in der Amputierten-Fußball-Liga um viel mehr geht als um die Meisterschale.