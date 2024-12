Jae-sung Lee will mit Mainz 05 die Bayern ärgern

Schöne Tradition: Mainz 05 Spieler schenken für den guten Zweck Glühwein auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt aus. Mit dabei Jae-sung Lee, der den Fans Hoffnung auf einen Sieg gegen den FC Bayern München macht.

"Wir müssen alles geben, mutig vorne sein und zusammen verteidigen und ja, wir können gewinnen", sagt Jae-sung Lee und lächelt selbstbewusst. Der Südkoreaner ist eifrig am Glühwein zapfen, erfüllt nebenbei ein paar Autogrammwünsche und posiert gerne Arm in Arm für ein Selfie.

Ja, der große FC Bayern kommt, der Rekordmeister, der ungeschlagene Tabellenführer, aber auch das gehört zur Wahrheit: Mainz hat die Münchener auch schon sieben mal geschlagen. Das ist jetzt keine Hammerstatistik, aber die Rheinhessen sind bescheiden in ihrer 19. Bundesligasaison.

Trainer Bo Henriksen glaubt an eine Chance gegen den Rekordmeister. "Klar sind die Bayern die beste Mannschaft der Liga. Aber warum sollten wir nicht gewinnen können? Ich habe viel Vertrauen in meine Mannschaft", sagte der Däne auf der Pressekonferenz mit Blick auf die Begegnung am Samstag (15:30 Uhr).

Fans hoffen auf Überraschung - Burkardt in Top-Form

Die Fans auf dem Weihnachtsmarkt hoffen, dass am Samstag einer dieser Tage ist, an dem alles bei den 05ern zusammenkommt und die Bayern, ohne Toptorschütze Harry Kane und Keeper Manuel Neuer, vielleicht nicht ihren besten Tag erwischen. Mainz kann selbstbewusst in das Spiel gehen, hat mit Jonathan Burkardt den besten deutschen Stürmer im Kader, mit zehn Treffern. Sturmpartner Jae-sung Lee hat mit drei Toren und zwei Assists bisher auch eine gute Saison gespielt.

Der südkoreanische Nationalspieler Lee ist ein absoluter Publikumsliebling in Mainz. Die Fans schätzen seine Art Fußball zu spielen. Der 32-Jährige ist unermüdllich, sehr quirlig und dazu absolut konstant in seiner Leistung. Nicht umsonst hat ihn Trainer Bo Henriksen in allen zwölf Bundesligapartien in der Startelf aufgeboten. Lee hat keinerlei Berührungsängste mit den Fans, genießt den Austausch regelrecht, immer ein Lächeln im Gesicht. "Mein Herz ist sehr, sehr glücklich. Unsere Fans sind unglaublich, deswegen bin ich sehr dankbar."

Da es so schön zur Weihnachtszeit passt, haben die Fans auch ein paar konkrete Wünsche an Jae-sung Lee und die Mannschaft. Angelika Meirer hätte gerne, "dass sie den Schwung mitnehmen ins neue Jahr, dass es so weitergeht und dass wir eben eine entspannte Rückrunde haben, ohne wieder zittern zu müssen bis zum Schluss." Oder Gerhard Maurer wünscht sich, "dass wir in der oberen Tabellenhälfte sind. Und vielleicht träumen wir ja so ein bisschen von Europa. Ja, also träumen dürfen wir!" Wenn nicht zur Weihnachtszeit, wann dann gehen Träume und Wünsche in Erfüllung.