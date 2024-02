Mainzer Sieg über Barcelona mit Signalwirkung

Der Nachwuchs von Mainz 05 zeigt den Profis, wie es gehen kann. Mit großem Einsatz und tollem Teamspirit hat die U19-Auswahl in der Youth League den FC Barcelona im Elfmeterschießen bezwungen und steht im Achtelfinale. Ein Erfolg, der dem Verein guttut und hoffentlich nachwirkt.

Als 05-Torhüter Louis Babatz den letzten Elfmeter parierte, gab es kein Halten mehr. Das ehrwürdige Bruchwegstadion erlebte gestern Abend ein Fußball-Feuerwerk fast wie zu Aufstiegszeiten der Mainzer Profi-Mannschaft. "Ich war so in meinem Film drin. Als dann alle auf mich zugerannt kamen, habe ich realisiert, dass Abpfiff war. Und dann war nur noch Gefühlschaos und pure Freude", sagte Louis Babatz nach dem Spiel im Interview.

Verdienter Erfolg gegen spanische Nachwuchsschmiede

Der Erfolg des deutschen A-Junioren-Meisters über den Nachwuchs des FC Barcelona war eine Überraschung. Hart erarbeitet, aber am Ende auch verdient. Die Nachwuchsakademie der Katalanen genießt einen ausgezeichneten Ruf, Weltstars wie Lionel Messi, Iniesta oder Xavi haben sie durchlaufen. Für den Mainzer Mittelfeldspieler Daniel Gleiber fühlt sich der Sieg von gestern fast etwas unwirklich an: "Ich weiß gar nicht, ob Barcelona Mainz vorher überhaupt kannte. Dass wir die so schlagen und ihnen so einen Kampf liefern konnten, das ist einfach überragend. Das ist ein Aushängeschild für den Verein, dass wir uns erstmals direkt für das Achtelfinale qualifizieren konnten", schwärmt der 19-Jährige.

Kontrast zur Stimmungslage bei den Profis

Der Erfolg der Mainzer U19-Auswahl und die entfachte Euphorie stehen auch in krassem Gegensatz zur Stimmungslage bei den Bundesliga-Profis. Die stehen im Abstiegskampf und warten bisher vergebens auf ein echtes Erfolgserlebnis. Durchhalteparolen sollen Mut machen, aber bisher konnte sich die Mannschaft nicht für den hohen Aufwand belohnen. Vielleicht färbt die Euphorie um die Jugendauswahl ja etwas auf die blassen Profis ab. "Ich wünsche mir, dass sich der Glaube, dass wir als Gesamtverein mit dem NLZ und den Fans und unserem unbändigen Willen alles erreichen können, dass sich das schon im Spiel gegen Union Berlin überträgt. Wir drücken alle Daumen", sagt U19-Trainer Benjamin Hoffmann mit Blick auf das Nachholspiel in der Bundesliga am Mittwoch gegen Union Berlin.

Aufwertung des NLZ

Der Sieg in der Youth League hat aber auch einen Stellenwert für sich. "Wir gehören zu den 16 besten Jugendmannschaften in Europa. Punkt. Das ist eine Aussage, die aller Ehren wert ist", sagt Hoffmann mit erkennbarem Stolz. Für das Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 ist dieser Erfolg Gold wert. Er ist der Lohn für jahrelange, hervorragende Arbeit. Benjamin Hoffmann glaubt, dass das Spiel und die Emotionen von gestern Abend ihre Wirkung haben werden. "Es bedeutet auch etwas für die U17, U16 bis runter zur U9. Sie alle waren im Stadion und haben das Spiel gesehen. Vielleicht wollen sie auch solche Spiele erleben, sich weiterentwickeln, um vielleicht irgendwann in der Youth League zu spielen", beschreibt der Trainer die Strahlkraft seiner erfolgreichen U19-Mannschaft.

Vorbildwirkung für andere Mainz 05-Mannschaften

Am 27. Februar geht die Reise nun weiter in der Youth League für Mainz 05. Der Gegner steht noch nicht fest. Aber nach dem Sieg über Barcelona müssen die Mainzer Himmelsstürmer niemanden fürchten. Er ist Balsam für die Seele des gesamten Klubs, der im Profibereich mal wieder am Scheideweg steht. In der Vergangenheit war meist die Mentalität und der Zusammenhalt der Schlüssel zum Erfolg für Mainz 05. Die Junioren haben es vorgemacht. Jetzt sind die Profis am Zug.