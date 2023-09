per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 wartet am fünften Spieltag weiter auf den ersten Sieg. Die 05er diskutieren über die schwache Leistung in der Defensive - aber nicht über den Trainer.

Eine Trainerdiskussion wollte Martin Schmidt, der Sportdirektor des 1. FSV Mainz 05, nicht aufkommen lassen. "Ich bin überzeugt: Die Mannschaft wird da herauskommen, Bo findet den Triggerpunkt und die Lösungen", sagte Schmidt nach dem 1:2 (1:2) der Mainzer in Augsburg gegenüber Sky. Der Coach habe "über zweieinhalb Jahre einen super Job gemacht. Jetzt ist eine andere Seite gefragt, daran wird er wachsen."

Schmidt verwies auch auf die personellen Probleme: "Ohne nach Ausreden zu suchen: Das war unser letztes Aufgebot", sagte er: "Wir kriegen zwei einfache Tore, das hat sicher auch mit den Ausfällen zu tun."

Svensson kritisiert die Abwehrleistung

Bo Svensson selbst reagierte gereizt auf die Frage nach seiner Zukunft. "Da fragen Sie den Falschen", sagte der Trainer. "Ich habe nicht meinen Fokus darauf. Andere werden sich um solche Entscheidungen kümmern."

Er sah eine gute Anfangsphase seiner Mannschaft, in der sie durch den Treffer von Ludovic Ajorque in Führung ging (6.). Das 2:0 der 05er wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. Augsburgs Ermedin Demirovic (15., 45.) schlug mit seinem zweiten Bundesliga-Doppelpack zurück, sein erstes Tor war das 500. in der Augsburger Bundesliga-Geschichte. Beide Male sah die Mainzer Defensive nicht gut aus. "Das ist ein Muster, das sich wiederholt. Es ist viel zu einfach, gegen uns Tore zu schießen", sagte Svensson frustriert. "Wir kriegen das nicht abgestellt."

Zentner: "Jeder sieht, was wir schlecht machen"

Torhüter Robin Zentner stimmte seinem Trainer zu. "Jeder weiß, jeder sieht, was wir schlecht machen." Die 05er haben in der laufenden Spielzeit bereits 14 Gegentore bekommen, nur Bochum und Darmstadt sind schlechter. "Das Gleichgewicht stimmt im Moment überhaupt nicht", sagte Zentner sichtlich enttäuscht und haderte auch mit der Offensive. "Wir haben es in einer halben Stunde Überzahl nicht geschafft, klare Chancen herauszuspielen."

Der junge FCA-Profi Arne Engels hatte nach einem Foul mit offener Sohle gegen Aymen Barkok (62.) die Rote Karte gesehen. Die Hausherren zogen sich danach in eine 5-2-2-Formation zurück, Mainz suchte nach Svenssons Umstellung auf Viererkette nach einer Lücke. Und die gab es auch - doch Gouweleeuw rettete auf der Linie für den geschlagenen Torwart Finn Dahmen gegen Leandro Barreiro (68.). Auch Neuzugang Anwar El Ghazi war es nicht vergönnt, seinen ersten Treffer zu machen.

Mainz hat schwere Spiele vor der Brust

"Die Tabellensituation ist schon sehr schlecht", sagte Zentner. Die 05er sind mit nur einem Punkt nach fünf Spielen Letzter. Seit zehn Spielen sind die 05er in der Bundesliga sieglos. "Wir dürfen uns jetzt nicht aus der Bahn werfen lassen." Die nächsten Partien haben es mit den Gegnern Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Bayern München in sich.