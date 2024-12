Nach längerer Krankheit: Früherer Mainzer Trainer Didi Constantini gestorben

per Mail teilen

Österreich trauert um seinen früheren Fußball-Nationaltrainer Didi Constantini. Dem Verband ÖFB zufolge verstarb Constantini nach längerer Demenzerkrankung am Mittwoch (18.12.) im Alter von 69 Jahren.

Der beliebte Tiroler war über viele Jahre prägend für den Fußball in Österreich. Zweimal als Interimslösung und einmal für längere Zeit (2009-11) betreute er die Nationalmannschaft, unter anderem holte er damals David Alaba ins Team.

Von 1997 bis 1998 beim 1. FSV Mainz 05

In Deutschland trainierte Constantini 1997 bis 1998 den damaligen Zweitligisten FSV Mainz 05 - und damit auch den Rechtsverteidiger Jürgen Klopp. "Sein Tod macht uns alle sehr traurig. Didi war ein sehr offener, ehrlicher und charismatischer Mensch, der immer zu Späßen bereit war und der uns in Mainz immer in guter Erinnerung geblieben ist. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden", sagt 05-Sportvorstand Christian Heidel, der Constantini im September 1997 nach sechs Spieltagen als Nachfolger von Reinhard Saftig als Chefcoach installiert hatte.

Unzählige Vereinsstationen führten Constantini quer durch Österreich, nach Griechenland und Saudi-Arabien. Er stand im Ruf eines "Feuerwehrmanns". 2019 machte er seine Demenzerkrankung öffentlich und lebte seitdem zurückgezogen.